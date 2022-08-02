Ревизоры пришли в администрацию Коркинского района

Ревизоры Контрольно-счетной палаты региона приступили к проверке исполнения бюджета Коркинского муниципального района (Челябинская область) за 2021 год.

Как сообщили в КСП Челябинской области, объектом проверки является финансовое управление администрации Коркинского района.

Ревизоры проверят соблюдение законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета, достоверность бюджетной отчетности, а также соблюдение требований бюджетного законодательства при утверждении бюджета муниципального района и годового отчета об его исполнении.