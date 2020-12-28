Челябинская область получит из федерального бюджета на дороги почти два миллиарда за три года

РМК инвестирует в новые объекты социальной инфраструктуры Карабаша

Русская медная компания (АО «РМК») продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов в Карабашском городском округе Челябинской области (градообразующее предприятие – АО «Карабашмедь», входит в Группу РМК).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Департаменте информационной политики и связей с общественностью, с 2004 года компания вложила в развитие Карабаша более двух миллиардов рублей.

В том числе средства были направлены на строительство первого в городе торгово-развлекательного центра «Медь», универсального спортивного комплекса «Металлург», возведение дорог, реконструкцию детских садов и создание новых современных общественных пространств. Ключевые объекты социальных инвестиций РМК в ходе рабочей поездки 26 декабря посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент РМК Всеволод Левин.

Глава региона уделил внимание сразу нескольким проектам Русской медной компании, реализация которых запланирована на 2021 год. Так, весной в городе вновь заработает МКДОУ «Детский сад №1», закрытый на капительный ремонт. В здании 1967 года постройки заменят все коммуникации и кровлю, обновят отопительную систему, утеплят фасад, установят новые двери и окна, а рядом возведут двухуровневые игровые и физкультурные площадки. Вложения в реконструкцию здания – более 110 миллионов рублей. В июле завершится строительство участка дороги на улице Металлургов, возведение тепловых и электрических сетей, сетей связи, переустройство газопровода. Инвестиции РМК составили около 60 миллионов рублей. Также в городе продолжаются работы по направлениям благоустройства. Две основные точки - Центральная площадь и Аллея Ветеранов – станут главными общественными пространствами Карабаша. Наряду со средствами регионального и федерального бюджета их проектирование и строительство профинансировала РМК. Гостям также продемонстрировали первый строящийся за 15 лет многоквартирный пятиэтажный дом в Карабаше. Жилье в нем получат люди в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья. Дом пообещали сдать ко Дню металлурга в предстоящем году.

«У нас достаточно активное взаимодействие с Русской медной компанией вообще по решению всех вопросов, которые в городе накопились. Мы действуем сообща, вместе, и в городе видны изменения. Комбинат (АО «Карабашмедь») в своей части помог реализовать ряд больших, значимых объектов, - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. - Я поговорил с жителями, все отмечают, что динамика видна, заметна, это действительно совместные усилия и региона, и муниципалитета, и компании. Это хороший пример такого партнёрства на благо людей. Нужно сказать, что комбинат продолжает и экологические задачи. В общем и целом, работой по Карабашу я удовлетворен».

Масштабные социальные программы РМК в Карабаше – результат развития градообразующего завода «Карабашмедь», который вошел в состав Группы РМК в 2004 году. С 2004 года Русская медная компания направила на модернизацию предприятия около 30 миллиардов рублей. Сейчас продолжается техническое перевооружение, связанное с увеличением производительности до 240 тысяч тонн черновой меди в год и со строительством нового участка выплавки медных анодов мощностью 275 тысяч тонн в год. Проект стартовал в 2019 году. Бюджет проекта оценивается в 9,4 миллиарда рублей. Первые аноды «Карабашмедь» планирует выпустить в 2021 году. Завод «Карабашмедь» будет поставлять медные аноды для получения катодной меди на Кыштымский медеэлектролитный завод (АО «КМЭЗ», Челябинская область, входит в Группу РМК).

«Мы полностью обновили всю технологическую базу завода «Карабашмедь». В планах – вложение еще около 10 миллиардов в развитие производства. При этом мы продолжим реализацию в городе социальных проектов», - рассказал президент РМК Всеволод Левин.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает более 11,5 тысячи человек.