РМК в 2020 году на 12% увеличит инвестиции в развитие производств

В 2020 году Русская медная компания (АО «РМК») планирует вложить в развитие своих активов в России более 54 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем в 2019 году. В Казахстане будет инвестировано почти 74 миллиона долларов США, что соответствует уровню 2019 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, на сегодня в стадии реализации находится несколько инвестиционных проектов РМК в области горной добычи и металлургического производства. Они направлены на обеспечение сырьевой независимости, повышение эффективности и увеличение мощности производств.

Компания готовится к освоению Малмыжского медного месторождения в Хабаровском крае и Тарутинского месторождения в Челябинской области. Кроме того, на заводе «Карабашмедь» (АО «Карабашмедь», Челябинская область) идет техническое перевооружение, связанное с увеличением производительности до 230 тысяч тонн черновой меди (265 тысяч тонн анодной меди) в год. А на Кыштымском медеэлектролитном заводе (АО «КМЭЗ», Челябинская область) РМК реализует инвестиционный проект по перевооружению цеха электролиза меди (производительностью 125 тысяч тонн катодов в год). Реализация данных проектов позволит увеличить мощности РМК по выпуску катодной меди с 220 тысяч до 310 тысяч тонн в год.

Также в завершающей стадии на КМЭЗе проект организации единственного в России производства медной электролитической фольги для высокотехнологичной электроники и литий-ионных аккумуляторов. Мощность нового производства – около 1,2 тысячи тонн в год. Мощностей цеха электролиза фольги хватит, чтобы полностью покрыть потребность внутреннего рынка и поставлять продукцию за рубеж.