Россия и Казахстан договорились о разработке Тарутинского месторождения меди

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан подписали Соглашение об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на приграничной территории при добыче медных руд на Тарутинском месторождении в Челябинской области.

Документ подписан в рамках визита председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Республику Казахстан 18 августа 2021 года. Подписи под документом поставили Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и его казахстанский коллега Магзум Мирзагалиев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, Тарутинский участок медных руд находится на территории Чесменского района Челябинской области. Восточная граница участка проходит вдоль государственной границы с Казахстаном. Владелец лицензии – ООО «Восточный базис» (входит в состав Группы «Русская медная компания»). Общая площадь лицензионного участка составляет 1,81 квадратных километра. Утверждённые балансовые запасы руды составляют 4,583 миллиона тонн, запасы меди – 63,7 тысячи тонн.

«Недропользование – это фундамент российской экономики, мощная база для высокорентабельных инвестиционных проектов, которые создают новые рабочие места для жителей. Разработка Тарутинского месторождения даст дополнительные налоговые поступления в бюджет региона на сумму 2,4 миллиарда рублей. Это соглашение расширяет и межрегиональное сотрудничество России и Казахстана. В частности, будет проводиться геологическое изучение участка недр, разведка полезных ископаемых. В рамках программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» мы уделяем особое внимание увеличению объемов геологорадведки – что также является для нас приоритетом в работе», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Тарутинское месторождение планируется разрабатывать открытым способом производительностью 750 тысяч тонн руды в год в течение 9,5 лет. Добытая руда будет доставляться автотранспортом на обогатительную фабрику АО «Михеевский ГОК» (Варненский район Челябинской области, входит в Группу РМК) для дальнейшей переработки. Реализация проекта по освоению месторождения обеспечит 350 новых рабочих мест.

«Освоение Тарутинского месторождения – уже второй инвестиционный проект, который реализует РМК в рамках соглашений о приграничном сотрудничестве между Россией и Казахстаном. Опыт показал, что такой формат взаимодействия эффективен и несёт пользу экономикам наших государств. Подписание соглашения позволит РМК реализовать проект, который придаст дополнительный импульс развитию Челябинской области. В строительство рудника и объектов инфраструктуры на Тарутинском месторождении РМК инвестирует 1,2 миллиарда рублей», - отметил президент РМК Всеволод Левин.

СПРАВКА

Владелец лицензии на Тарутинский участок - ООО «Восточный базис» - вошло в состав Группы РМК в 2018 году в результате сделки с компанией «Полиметалл». По её условиям месторождение Тарутинское в Челябинской области, принадлежавшее «Полиметаллу», было обменяно на месторождение Восточно-Тарутинское в Казазхстане, которое принадлежало Группе РМК. В результате сделки «Полиметалл» получил 85% в ТОО «Тарутинское», владеющем лицензией на разработку золотомедного месторождения Восточно-Тарутинское в Казахстане. В обмен на это «Полиметалл» передал РМК 100% в ООО «Восточный Базис», которому принадлежит лицензия на разработку золотомедного месторождения Тарутинское в Челябинской области России.

Сделка представляла собой обмен активами и не предусматривала дополнительных платежей или отложенного вознаграждения. Она обеспечивает выгоды для обеих сторон за счёт улучшения логистической связи месторождений с существующими перерабатывающими фабриками. Восточно-Тарутинское расположено на той же (казахстанской) стороне границы, что и перерабатывающая фабрика Варваринского месторождения «Полиметалла». Тарутинское расположено в Чесменском районе Челябинской области примерно в 30-ти километрах от Михеевского ГОКа, который работает в Варненском районе.

РМК занимается освоением приграничного месторождения «Весенне-Аралчинское». Его южная часть расположена в Хромтауском районе Актюбинской области Республики Казахстан, северная часть - в Домбаровском районе Оренбургской области Российской Федерации. Лицензиями на добычу меди как на казахстанской, так и на российской сторонах Весенне-Аралчинского месторождения владеют предприятия РМК. Два разных юридических лица осуществляют добычу независимо друг от друга. Руда с казахстанской части Весенне-Аралчинского месторождения (участок «Аралчинский») отрабатывает ТОО «Актюбинская медная компания» (Республика Казахстан), а руда с российской части месторождения (участок «Весенний») обеспечивает загрузку обогатительной фабрики АО «ОРМЕТ» (Российская Федерация). Особенность географического расположения месторождения потребовала принятия мер на межгосударственном уровне для достижения договорённостей об условиях освоения запасов со стороны Республики Казахстан и Российской Федерации. Межправительственное соглашение об этом было подписано в 2014 году.

ФОТО: РМК