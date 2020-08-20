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Россиянам хотят субсидировать полеты на самолетах

Экономика
Сегодня, 12:21
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В России разрабатываются предложения по субсидированию авиаперелетов один раз в год для всех граждан страны. С такой инициативой выступает председатель Комитета Государственной думы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Парламентарий предлагает частично субсидировать гражданам страны только внутренние перелеты. По его словам, Россия большая страна и добраться с запада на восток стоит дороже, чем слетать в соседнюю страну. Более того, не всем гражданам это по карману, передает мнение политика “Российская газета”.

Такая мера поддержки позволит россиянам открывать новые туристические маршруты, посещать Дальний Восток и Калининград. Жители же отдаленных территорий смогут посещать Центральную Россию.

 

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