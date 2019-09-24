Руководство минфина Челябинской области сохранило свои места в новом правительстве

Министр финансов Челябинской области и все его заместители продолжат работать на прежних местах в новом составе регионального правительства.

Соответствующие кадровые назначения подписал губернатор Алексей Текслер.

Областным минфином, как и прежде, будет руководить заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Пшеницын.

Андрей Вадимович пришел на работу в ведомство (тогда это было главное финансовое управление области) в 1999 году на должность заместителя начальника, в 2003 году стал первым замом. В 2004 году главное управление было преобразовано в министерство финансов. А Андрей Пшеницын назначен первым замом министра.

В апреле 2010 года Андрей Вадимович возглавил региональный минфин, работал при губернаторах Михаиле Юревиче и Борисе Дубровском и продолжит трудиться в этой должности в команде Алексея Текслера. Андрею Пшеницыну доверено отвечать за финансы области еще предстоящие пять лет (срок полномочий губернатора).

Первыми заместителями министра финансов назначены Антон Прыгунов и Александр Грязев. Они также работали в данных должностях с 2010 года, уточнили в пресс-службе минфина.

Заместителями министра финансов переназначены Александр Гриб и Иван Родионов. Первый занял этот пост в 2010 году, второй – в 2015 году.

Челябинская область неоднократно входила в число лучших в России по качеству управления финансами. Высокий уровень работы южноуральских финансистов неоднократно отмечался на федеральном уровне.