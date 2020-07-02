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С 1 июля тарифы на электроэнергию для южноуральцев выросли чуть более 3 %

Экономика
Сегодня, 11:16
Автор: 
Любовь Юрина

С первого июля 2020 года изменяются тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Соответствующее постановление министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области было подписано еще пятого декабря 2019 года.

«Тарифы на электрическую энергию устанавливаются один раз в год уполномоченными тарифными органами», - напомнили в пресс-службе Уралэнергосбыт.

На второе полугодие 2020 года – с 1 июля по 31 декабря – тарифы выросли чуть более 3 % (это минимально предельный уровень). В 2020 году тарифы на электрическую энергию в Челябинской области остаются одними из самых низких в РФ.

Жители, проживающие в городских домах с газовыми плитами, будут платить 3 рубля 36 25 копеек за один киловатт/час, что на 11 копеек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (тогда платили 3 рубля 25 копеек). Жителям, проживающим в домах с электроплитами, один киловатт/час обойдется в 2 рубля 35 копеек (в первом полугодии – 2 рубля 27 копеек).

Жители, проживающие в сельских населенных пунктах, также будут платить за один киловатт по 2 рубля 35 копеек (ранее - 2 рубля 27 копеек).

Изменилась оплата и по двухтарифным счетчикам. Так, тариф для жителей, проживающих в городских домах с газовыми плитами, составит в дневной (пиковой) зоне 3 рубля 86 копеек за один киловатт/час (рост на 12 копеек, в первом полугодии - 3 рубля 74 копейки), в ночной – 2 рубля 2 копейки (в первом полугодии – 1 рубль 95 копеек).

Жителям, проживающим в домах с электроплитами и селянам, один киловатт/час по дневному тарифу обойдется в 2 рубля 70 копеек (рост 9 копеек, ранее – 2 рубля 61 копейку) и в ночной зоне 1 рубль 41 копейку (ранее 1 рубль 36 копеек).

В связи с предстоящими изменениями «Уралэнергосбыт» призывает потребителей оплатить долги за электроэнергию до начала применения новых тарифов в системе расчетов. С утвержденными тарифами можно ознакомиться на сайте Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области либо на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии (uralsbyt.ru).

Произвести оплату без комиссии и риска можно с помощью удалённых сервисов. Задать вопросы по начислениям за электрическую энергию или получить консультацию по дистанционным способам оплаты можно по бесплатному телефону горячей линии 8-800-2222-500.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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