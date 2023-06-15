Сбербанк в июле выпустит новую партию платежных стикеров - 500 тысяч

Сбербанк в июле выпустит новую партию платежных стикеров в количестве 500 тысяч штук, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.



Сбербанк в феврале выпустил тестовую партию платёжных стикеров в 100 тысяч штук. Тогда в банке отмечали, что ее разобрали за несколько часов.



"В июле мы выпустим новую партию платежных стикеров с несколькими оригинальными дизайнами на выбор клиента. Пока точное количество мы определяем - это будет зависеть от спроса наших клиентов, но оно точно будет больше предыдущего объема", - сказал Царев.



«Вначале планируем выпуск до полумиллиона стикеров, а далее будем смотреть на спрос клиентов», - позже уточнили в пресс-службе кредитной организации.