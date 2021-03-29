Секрет успеха строительной компании «Мечтаево»

В последнее время все больше людей задумываются о строительстве собственного дома, так как это очень удобно, практично и комфортно. Строительство домов в Московской области можно доверить компании «Мечтаево». Это один из лучших вариантов. Компания предоставит вам большое количество услуг с высоким качеством выполнения. Они предлагаются по вполне доступным ценам.
Компании «Мечтаево» находится на рынке с 2002 года. Она строит и проектирует разные дома и загородные комплексы с использованием разных технологий. Компания имеет собственные запатентованные товарные знаки, которые предоставляют гарантию качества товаров, с которым работает данная строительная организация.
Компания «Мечтаево» является одной из первых в стране среди тех, кто начал заниматься импрегнацией древесины. Она открыла цех для этой работы. Поэтому делая заказ на строительство деревянного дома, вы можете быть уверены в материале. Компания состоятельно занимается его изготовлением на собственных производственных мощностях. В настоящее время было построено около 2000 объектов, среди которых не только частные дома, но и другие здания.
СК «Мечтаево» брала участие во многих выставках, где представляла свои собственные разработки, брала участие в разных конкурсах и обучающих программах.
Преимущества и особенности сотрудничества с «Мечтаево»
- Вы получите персонального менеджера, который будет ввести ваш проект. Специалист ответит на все вопросы, которые вас интересуют.
- Постройка дома «под ключ». Работы выполняют специалисты от самого начального этапа разработки проекта до полного завершения.
- Перед работами прораб выезжает на участок, чтобы полностью изучить территорию, получить представление о том, какие мероприятия нужно будет провести.
- Возможность рассрочки или использование кредитных программ, оформление ипотеки, получение материнского капитала.
- СК имеет собственный архитектурный отдел. Специалисты выполнят работы, которые нужны именно для вашего проекта. Специалист может разработать проект с рисунка или даже со слов заказчика, возможна перепланировка.
- Компания дает гарантию на свои работы 20 лет.
Если говорить о сроках строительства домов, то СК «Мечтаево» справится со своими задачами за время 1 до 5 месяцев в зависимости от площади и комплектации будущей постройки.
Для уточнения каких-то особых деталей или для личной консультации вы можете посетить офис компании «Мечтаево». Он был построен СК самостоятельно. Поэтому у вас будет возможность сразу оценить работу. В офисе вам предоставят полную консультацию по любому вопросу, который вас будет интересовать.