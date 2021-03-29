Секрет успеха строительной компании «Мечтаево»

В последнее время все больше людей задумываются о строительстве собственного дома, так как это очень удобно, практично и комфортно. Строительство домов в Московской области можно доверить компании «Мечтаево». Это один из лучших вариантов. Компания предоставит вам большое количество услуг с высоким качеством выполнения. Они предлагаются по вполне доступным ценам.

Компании «Мечтаево» находится на рынке с 2002 года. Она строит и проектирует разные дома и загородные комплексы с использованием разных технологий. Компания имеет собственные запатентованные товарные знаки, которые предоставляют гарантию качества товаров, с которым работает данная строительная организация.

Компания «Мечтаево» является одной из первых в стране среди тех, кто начал заниматься импрегнацией древесины. Она открыла цех для этой работы. Поэтому делая заказ на строительство деревянного дома, вы можете быть уверены в материале. Компания состоятельно занимается его изготовлением на собственных производственных мощностях. В настоящее время было построено около 2000 объектов, среди которых не только частные дома, но и другие здания.

СК «Мечтаево» брала участие во многих выставках, где представляла свои собственные разработки, брала участие в разных конкурсах и обучающих программах.

Преимущества и особенности сотрудничества с «Мечтаево»

Вы получите персонального менеджера, который будет ввести ваш проект. Специалист ответит на все вопросы, которые вас интересуют.

Постройка дома «под ключ». Работы выполняют специалисты от самого начального этапа разработки проекта до полного завершения.

Перед работами прораб выезжает на участок, чтобы полностью изучить территорию, получить представление о том, какие мероприятия нужно будет провести.

Возможность рассрочки или использование кредитных программ, оформление ипотеки, получение материнского капитала.

СК имеет собственный архитектурный отдел. Специалисты выполнят работы, которые нужны именно для вашего проекта. Специалист может разработать проект с рисунка или даже со слов заказчика, возможна перепланировка.

Компания дает гарантию на свои работы 20 лет.

Если говорить о сроках строительства домов, то СК «Мечтаево» справится со своими задачами за время 1 до 5 месяцев в зависимости от площади и комплектации будущей постройки.

Для уточнения каких-то особых деталей или для личной консультации вы можете посетить офис компании «Мечтаево». Он был построен СК самостоятельно. Поэтому у вас будет возможность сразу оценить работу. В офисе вам предоставят полную консультацию по любому вопросу, который вас будет интересовать.