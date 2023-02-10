Сергей Сушков: Агропромышленный комплекс наравне с оборонным

Завершение «ковидной» эпохи и работа в условиях санкций повлияли на смену трендов в птицеводстве, которое наравне со свиноводством остается драйвером отечественного агропромышленного комплекса.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова, результаты работы в 2022 году показали, что агропромышленный комплекс, наравне с оборонным, – это опора нашего государства.

Все решения, которые были связаны с изменением политической и экономической обстановки (сохранение льготного кредитования, открытие параллельного импорта, ограничение экспорта, проведение зерновых интервенций), были нацелены на сохранение и развитие отрасли. Более того, санкции западных стран стали «пусковым механизмом» для решения ряда системных задач, одной из которых является импортозамещение в генетике птицеводческой отрасли. Сергей Сушков отметил, что южноуральские кампании выражают готовность участвовать в федеральных проектах по строительству племенных репродукторов первого порядка для птицеводства. Напомним, что область уже принимает участие в одной из федеральных программ: на племенном птицеводческом репродукторе «Челябинский» идет инкубирование племенного яйца кросса «Смена - 9». Проект строительства нового племенного репродуктора в конце прошлого года представила также магнитогорская многопрофильная компания «Ситно» - производитель мяса птицы и куриных яиц. Об этом сообщает пресс-служба министерство сельского хозяйства Челябинской области.

На какие тенденции развития стоит ориентироваться птицеводам Урала, рассказал на межрегиональной агропромышленной конференции МАК-2023 в Челябинске генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Он утверждает, что российские птицеводы минимизировали зависимость от импорта инкубационного яйца, при этом лидеры отрасли на 100% обеспечены собственными родительскими стадами (репродукторами второго порядка). В этом году импортозависимость будет также снижаться, продолжится строительство племрепродукторов первого порядка.

Кроме того, в прошлом году промышленное птицеводство показало самый большой прирост за последние годы – более 300 тысяч тонн к уровню 2021 года. По всем категориям хозяйств Россия в 2022 году преодолела знаковую планку - произвела миллионов тонн мяса птицы. По отношению к 1997 году производство выросло в 7,5 раз. Челябинская область, как и весь Уральский федеральный округ, в 2022 году показывает положительную динамику. При этом растёт и потребление продукции птицеводов, а также других видов мяса.

«По нашим оценкам, в 2022 году потребление мяса на душу населения составило в стране 79 килограммов. Такого показателя не было даже во времена СССР, это тоже рекорд, - отметил спикер. - Тем не менее, эти дополнительные 300 тысяч тонн продукции птицеводства и также около 300 тыс. т – прибавка производства свинины создают дополнительное давление на цену, влияют на экономику предприятий, поэтому главное сегодня - стимулирование спроса».

По мнению Сергея Лахтюхова, эту задачу могла бы решить программа адресной продовольственной помощи, и частично она была реализована, но только по отдельным категориям граждан: военные, пенсионеры, многодетные семьи. Анализ, сделанный Национальным союзом птицеводов совместно с ритейлерами, показал, что минимум 50% средств любой разовой либо регулярной помощи государства идут на продукты питания. При этом снижение потребительских цен происходило не прямо пропорционально отпускным ценам. «С начала «ковидной» эпохи производителей вначале обвиняли в завышении цен, потом - в недостаточном снижении. Нам удалось доказать, что снижение потребительских цен происходило не прямо пропорционально отпускным ценам производителей и что здесь совсем иная ценовая конъюнктура», - подчеркнул гендиректор Союза.

Излишки продукции российские птицеводы активно поставляют на внешний рынок. Спикер отметил, что, несмотря на санкции, вырос экспорт мяса птицы.

На дальнее зарубежье по всем направлениями серьезный прирост: Китай, Саудовская Аравия, Африка, которая стала достаточно серьёзным импортёром российской индейки. В несколько раз увеличился экспорт в Беларусь, в конце прошлого года Республика начала закупать тушку и филе птицы. Увеличился экспорт в Казахстан. При этом у нас сократился импорт, который шёл, в основном, на Калининград и Дальний Восток из стран Латинской Америки. Экспорт в Китай наращивается, но в конце прошлого года мы столкнулись с тем, что Китай начал экспортировать в Российскую Федерацию.