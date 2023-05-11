11.05.2023
В Челябинской области стартует эколого-патриотическая акция помощи участникам СВО
11.05.2023
Аэрофлот в два раза увеличивает частоту полётов между Москвой и Челябинском
11.05.2023
В храме мученика Иоанна Воина в Челябинске споют военные песни
11.05.2023
Купальница европейская стала еще одной «рекордсменкой» Таганая
11.05.2023
Шахта Пласта осталась без погрузочно-доставочного транспорта
11.05.2023
Мнения челябинцев об искусственном интеллекте разделились
Шахта Пласта осталась без погрузочно-доставочного транспорта
21.09.2018
В шахте компании «Южуралзолото» в Пласте нашли еще одного мертвого
03.04.2018
Правительство Челябинской области окажет господдержку «Южуралзолото»
14.07.2017
Пластовский район отмечает тройной праздник, совпавший с новосельями горожан
19.06.2017
Компания «Южуралзолото» трудоустроит коркинских горняков после закрытия угольного разреза
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023