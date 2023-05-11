Шахта Пласта осталась без погрузочно-доставочного транспорта

Судебные приставы Пластовского городского отделения (Челябинская область) прекратили эксплуатацию самоходной машины, предназначенной для работы в шахте «Центральная» АО «Южуралзолото». Эксплуатация техники создает непосредственную угрозу наступления техногенной катастрофы.

Основанием действий сотрудников органа принудительного исполнения стало решение Пластовского суда о привлечении к административной ответственности АО «Южуралзолото» ГК» по статье «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» и назначении наказания в виде административного приостановлении деятельности опасного объекта на срок 90 суток.

«В ходе проведения осмотра внутришахтового транспорта в подземных выработках шахты, проводимого в рамках постоянных мероприятий государственного надзора на объекте повышенной опасности первого класса Рудник «Шахта «Центральная», было установлено, что на погрузочно-доставочной подземной машине с двигателем внутреннего сгорания отсутствует автономная система пожаротушения в моторном отсеке. Данный агрегат зарегистрирован как опасный производственный объект, выявленное нарушение, по заявлению представителя надзорного органа, «создает непосредственную угрозу наступления техногенной катастрофы, угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

В качестве наказания было избрано административное приостановление деятельности объекта, заключающееся во временном прекращении эксплуатации самоходной машины на срок 90 суток.

Судебными приставами произведено опечатывание узлов и агрегатов внутришахтового транспорта.