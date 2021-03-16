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Смягчены требования к резидентам ТОСЭР в моногородах

Правительство Российской федерации смягчило требования к резидентам на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), расположенных в моногородах. В Челябинской области это решение коснется 19 действующих резидентов ТОСЭР в моногородах и тех, что еще получат такой статус до конца текущего года.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официально интернет-портале правовой информации.

Как сообщает пресс-служба правительства, инвесторам продлили срок выполнения требований по объёму инвестиций и количеству созданных рабочих мест.

В министерстве уточнили, ранее минимальные показатели - 10 новых рабочих мест и вложение 2,5 миллиона рублей - нужно было выполнить через год после регистрации в ТОСЭР. Теперь же отчитываться об исполнении обязательств можно через два года после регистрации в ТОР.

Решение касается компаний, которые получили или получат статус резидента с первого апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года.

«Постановление поможет предпринимателям быстрее преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить производственные мощности и перезапустить инвестиционные проекты», - уверены в кабмине.

Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области, всего в регионе действует пять ТОСЭР – в Миассе, Верхнем Уфалее, Бакале, Снежинске и Озерске.

Для организаций, получивших статус резидента ТОСЭР, законодательно предусмотрены следующие льготы:

- освобождение от уплаты налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет (в течение пяти налоговых периодов);

- льготы по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет (0% в течение пяти налоговых периодов, 10% в течение последующих пяти налоговых периодов);

- освобождение от уплаты регионального налога на имущество организаций (в течение пяти налоговых периодов);

- льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (0% - до начала применения резидентом льготной ставки по налогу на прибыль и в течение двух лет, 0,2% - третий и четвертый годы, 0,4% - пятый и шестой годы, 0,6% - седьмой и восьмой годы, 0,8% - девятый и десятый годы и 1% - последующие годы);

- льготы по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды: 6% – Пенсионный фонд, 1,5% – Фонд социального страхования, 0,1% – Фонд обязательного медицинского страхования. Данные льготы применяются в отношении резидентов, получивших статус не позднее чем в течение трех лет с момента создания ТОСЭР.

Решение по льготам по налогу на землю принимает Собрание депутатов муниципального образования.