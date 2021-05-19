Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок

У властей Челябинска нет сомнений в том, что компания «Строймеханизация» закончит создание новой набережной реки Миасс за филармонией (от улицы Цвиллинга до моста по улице Кирова) в установленные сроки – до 20-го августа.

Такое заявление в среду, 19-го мая, сделали в пресс-службе мэрии, сообщив также, что сегодня строительную площадку с инспекцией посетит глава Челябинска Наталья Котова.

В администрации города рассказали, что сам подрядчик оценивает готовность объекта на десять процентов. В настоящее время ведутся работы по прокладке и устройству сетей наружного освещения, а также ливневого водоотводного лотка.

Отметим, внимание жителей Челябинска к этому общественному пространству самое пристальное – горожане ждали набережную еще в прошлом году, однако тогдашний подрядчик – ООО «Урал-Сервис-Групп» - с контрактом не справился. В 2021-м году «эстафета» была передана «Строймеханизации» - жители южноуральской столицы очень надеются, что второй блин не будет комом.

К слову, прогуливающиеся по мосту на улице Кирова челябинцы постоянно останавливаются неподалеку от филармонии, чтобы понаблюдать за ходом строительных работ, пообсуждать будущий объект. Вчерашний день, 18-е мая, не был исключением – вечером вторника на мосту скопилось немало людей, которые и за стройкой смотрели, и свежестью речной наслаждались.

Увы, но с другого конца создаваемой набережной уже поработали вандалы – исписали информационную табличку со сведениями о сроке выполнения работ и исполнителях.

Такое ощущение, что невидимое движение вступает в какой-то ему одному понятный диалог с жителями Челябинска и представителями власти: непонятные «письмена» все чаще и чаще появляются на зданиях, в том числе только что возведенных, столбах, урнах, заборах, будках – одним словом, повсеместно.