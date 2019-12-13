Сотрудники скорой Сатки и минздрав по-разному оценивают ситуацию по зарплатам

Сотрудники станции скорой медицинской помощи в Сатке (Челябинская область) написали видеообращение, в котором говорят о низких зарплатах, высокой нагрузке и давлении со стороны руководства. В минздраве региона заверяют, что это неправда.

По словам сотрудников, после перехода на новую систему оплаты труда их зарплата резко сократилась: ночные уменьшились со 100 до 20 процентов, надбавки за стаж - с 80 до 15 процентов, за вредные условия труда - с 24 до 4 процентов.

Было написано коллективное заявление, но полученный ответ, по их мнению, был лишь отпиской. Сотрудники заверяют, что заработная плата у водителя 13 тысяч рублей на ставку, у фельдшеров – порядка 17- 18 тысяч. В ответе минздрава отмечается, что водители на ставку должны получать не менее 21 тысячи рублей, фельдшеры на 1,5 ставки - не менее 35 тысяч. «Таких зарплат у нас нет. Мы подозреваем, что наши деньги уходят налево», - считают работники скорой.

Кроме того, на станции сдаются в аренду помещения под зубной кабинет, спортивный зал. На территории режимного объекта работает коммерческая автомойка. «Нас заверяют, что средства уходят на улучшение работы скорой. Но мы этого не видим», - подчеркивают работники.

При этом нагрузка на фельдшеров постоянно растет. Сейчас, по словам сотрудников станции, Сатку и Бакал обслуживают всего 3-4 машины, одна – на Бакале, одна – на Межевом. «Нагрузка нереальная, а начальство сокращает машины», - возмущаются медработники и рассказывают, что они вынуждены работать по 300 часов в месяц.

Кроме того, медработникам сократили продолжительность дополнительного отпуска -с 14 до 11 дней. При этом руководство заявляет, что имеет право установить всего 7 дополнительных дней.

Сотрудники скорой высказывают свои требования в нескольких словах: «Наш труд нелегкий. Мы хотим достойной оплаты труда. Ничего сверхестественного мы не хотим».

Фельдшера и водители направили заявление в отдел полиции. По заверениям сотрудников, было выявлено масса нарушений, но им отказали в возбуждении уголовного дела.

В министерстве здравоохранения Челябинской области заверяют, что к ним не поступало официальное обращение от сотрудников станции скорой помощи Саткинского района. А о требованиях медработников они узнали, как и все, из социальной сети.

«При этом выступающие в Сатке прячут свои лица под медицинскими масками, исписанными листами, отворачиваются спиной, а в недавно выложенном видео и вовсе неизвестный, сбивчиво читает текст на улице, не отрываясь от бумажки. Возможно ли это вообще комментировать?», - говорится в официальном комментарии ведомства. Правда, на ролике, который видело наше агентство, никто не скрывается и в открытую высказывают свои претензии.

В министерстве отмечают, что комиссия минздрава уже неоднократно общалась с сотрудниками станции скорой и разбиралась по каждому случаю недовольства зарплатой. «Ни в одном случае снижения заработных плат не подтверждается, - заверяют в минздраве и добавляют. - Сотрудники осуществляют работу на хорошо оборудованных и укомплектованных местах, с комфортными комнатами отдыха, душевыми и кухнями».

Все медработникам, которые недовольны своими заработными платами рекомендуют лично обращаться в министерство: Мы всегда готовы идти на контакт, но с отрытыми лицами и в адекватной, законной плоскости».