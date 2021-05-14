Специалисты протестировали масло Genesis Armortech от Lukoil

Синтетические моторные масла из серии Lukoil Genesis Armortech позиционируются как смазочные материалы для высокофорсированных двигателей, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Производитель говорит о широкой применяемости данных масел и возможности их использования не только в послегарантийный период эксплуатации, но и в гарантийный. Маркетплейс Avto.pro, предлагающий масло Лукойл и химию других брендов, узнал больше об испытаниях, проведенных независимыми специалистами.

Особенности тестирования

Испытания начались еще 8 октября 2020 года. Масло Lukoil Genesis Armortech 5W-30 заливалось в Volkswagen Crafter Kasten с турбированным дизельным 200-сильным мотором. За время испытаний в лабораторию отправилось 6 проб. Общий вывод специалистов: масло удовлетворяет основным требованиям. Подробности испытаний:

Было пройдено 26 324 км;

Средняя скорость составила 22 км/ч (разброс скоростей: 14-59 км/ч);

Средний пробег между пусками мотора составил 20 км;

Средняя температура охлаждающей жидкости попала в диапазон 40-80°С, а масла – 42-85°C.

Отмечается, что масло не должно было мешать работе смежных с двигателем узлов. К примеру, двухступенчатому EGR, SCR-катализатору со впрыском AdBlue в отработавшие газы, фильтру твердых частиц. Фургон немецкого концерна отличается не только хорошими мощностными показателями, но и экологичностью. За время тестов моторного масла фургон посетил СТО дважды – на 4855 и 20850 км пробега.

Что говорят на СТО и в лаборатории

Как отмечают в лаборатории, масло подверглось перепробегу, чем и объясняется отклонение показателей окисления. Маркеры износа узлов двигателя в норме. Это объяснили особенностями эксплуатации авто – низкие обороты, простои в пробках и т.п. Однако система EGR успела повлиять на моторное масло. Одним из следствий ее работы является повышенное сажеобразование. Сажа вступала в реакцию с маслом, снизив щелочное и кислотное число.

По мнению специалистов, Genesis Armortech 5W-30 пригодно для эксплуатации в любое время года не только в легковом транспорте, но и в коммерческих фургонах. Условия эксплуатация последних более жесткие. Пробег масла в городской среде без потери ключевых свойств может составить 20 тыс. км. При щадящих условиях эксплуатации он будет больше, однако уже на 20 тысячах будет наблюдаться повышенное окисление смазочного материала.