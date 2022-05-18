Средняя стоимость молока в Челябинской области за год выросла на 13 рублей

Средняя потребительская цена на молоко в Челябинской области (жирностью 2,5-3,2 процента) за год выросла на 13 рублей.

Если в апреле прошлого года литр любимого многими южноуральцами напитка стоил в среднем 56,95 рубля, то в апреле 2022-го года подорожал до 70,08 рубля, сообщает Челябинскстат.

Согласно данным официальной статистики, в январе 2021-го года за литр молока жители региона платили в среднем 56,25 рубля, а в первом месяце текущего года – 58,48 рубля.

В феврале прошлого года средняя цена напитка составляла 56,20 рубля, в последнем месяце зимы этого года – 59,98 рубля.

В марте 2021-го за литр молока южноуральцы отдавали в среднем 56,34 рубля, в первом месяце весны 2022-го – уже 64,52 рубля.

Самый большой разрыв между ценами (в пользу увеличения стоимости) случился в Челябинской области в апреле этого года.

Челябинскстат, анализируя стоимость популярного напитка, рассмотрел регион в целом и четыре города (Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Кыштым) по отдельности.

В апреле текущего года самой высокой оказалась средняя цена молока в Миассе – 72,03 рубля. На втором месте – Челябинск со средней стоимостью напитка в размере 70,11 рубля. Дальше идут Магнитогорск (69,79 рубля) и Кыштым (66,18 рубля).