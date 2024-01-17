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Экономика
17.01.2024 16:16
Фото: пресс-служба билайн erid:LjN8KF8Ud

Связь от билайн бизнес помогает контролировать работу техники на угольном разрезе «Кузбасской Топливной Компании»

Базовые станции от билайн обеспечивают передачу данных на участках горных работ разреза «Виноградовский» АО «Кузбасская Топливная Компания» (АО «КТК»).

билайн установил две новые базовые станции 2G/4G на угольном разрезе «Виноградовский» — филиале АО «Кузбасская Топливная Компания» в Кемеровской области. Улучшение покрытия мобильной сети поможет АО «КТК» вести мониторинг работы техники и обеспечить безопасность на производственной площадке с помощью систем телеметрии.

АО «Кузбасская Топливная Компания» — один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы компании включают угольный разрез «Виноградовский», а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру. Компания является оператором розничной сети в четырёх регионах Западной Сибири и обеспечивает углём более 400 тысяч домохозяйств и более одной тысячи муниципальных и коммерческих котельных.

Для повышения эффективности производства и обеспечения безопасности сотрудников АО «КТК» внедряет современные технологии, в том числе системы телеметрии для удалённого контроля техники. Например, 25 карьерных самосвалов разреза «Виноградовский» оснащены автоматизированной системой, которая позволяет определять местоположение и скорость автомобиля, наблюдать дорожную обстановку в режиме реального времени и контролировать бдительность водителей.

Чтобы обеспечить устойчивую связь для передачи данных системы телеметрии на разрезе «Виноградовский», АО «КТК» нужно было улучшить покрытие мобильной сети связи билайн.

Как проектируют базовые станции на разрезах

Угольный разрез — сложная площадка с точки зрения обеспечения устойчивой мобильной связью. При установке металлоконструкций базовых станций необходимо учитывать особенности геологии отвалов, большие перепады высот, ветровые и снеговые нагрузки, рассчитанные для конкретного района.

«Отвалы состоят из твёрдого спрессованного грунта с камнями, в таких местах затруднительно сделать стандартный капитальный фундамент на несколько метров в глубину. Решение: «башни на пригрузах», то есть с использованием больших бетонных блоков. Количество и вес этих блоков зависит от ветровой нагрузки», — объясняет Ирина Мещерякова, технический директор Кемеровского отделения ПАО «ВымпелКом».

В качестве исходных данных для размещения базовой станции билайн использовал результаты проектно-изыскательских работ АО «КТК», в ходе которых пробы грунта были проанализированы в специальной лаборатории в Новосибирске. На основе результатов исследования было разработано техническое решение по строительству двух антенно-мачтовых сооружений высотой 30 и 40 м.

Когда холод не помеха

Работы по установке базовых станций на разрезе «Виноградовский» начались в январе 2023 года. Хорошо спланированная логистика позволила доставить разобранные конструкции до наступления активного таяния снега, когда технологические дороги временно закрываются. В результате монтаж антенно-мачтовых сооружений, установка и настройка оборудования были закончены в мае 2023 года.

«Разрез «Виноградовский» состоит из четырёх горных участков, общая протяжённость фронта работ — более 15 километров. Ежедневно в работах задействованы 260 единиц техники. Благодаря новым базовым станциям на разрезе «Виноградовский» мы можем использовать современные технологии для повышения эффективности и безопасности производственных процессов, в основе которых лежит передача данных. Кроме того, мобильной связью и интернетом могут пользоваться и наши сотрудники, чтобы общаться между собой или с близкими», — комментирует Наталия Карсаева, генеральный директор ООО «КТК Консалтинг» (дочернее предприятие «Кузбасской Топливной Компании»).

«Мы благодарим за доверие, которое оказало нам руководство АО «КТК», поручив реализацию такого сложного проекта. Кемеровское подразделение билайна уже реализовало достаточно много проектов по установке базовых станций в местах добычи полезных ископаемых. При этом наши специалисты точно знают, что на разрезах не бывает двух одинаковых участков и каждый проект прорабатывают максимально тщательно. Ведь надёжная связь нужна современному производству не меньше, чем электричество», — добавляет Светлана Шеланговская, руководитель по развитию корпоративного бизнеса в регионе «Восток» ПАО «ВымпелКом».

 

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15.01.2024 13:25

Восемь тысяч зрителей увидели новогодние спектакли Камерного театра

15.01.2024 13:18

В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции выявили за неделю 239 пьяных водителей

15.01.2024 13:05

Оборудование радиозавода Челябинска обеспечит безопасность в полётов в аэропорту Санкт-Петербурга

15.01.2024 13:03

Жительница Кусы потеряла миллион на ставках

15.01.2024 12:42

Южноуралец завоевал медали Кубка России по сноуборду

15.01.2024 12:03

Дело об убийстве на Кировке в Челябинске направлено в суд

15.01.2024 11:17

В Крещение из крана бежит святая вода, а купание в проруби «смывает» грехи»?

15.01.2024 10:07

Беспилотный бульдозер, разработанный в Челябинске, уберёт снег и обезвредит мины (ВИДЕО)

15.01.2024 09:52

Ждать ли крещенских морозов на Южном Урале?

15.01.2024 08:15

Анонсы событий и мероприятий на 15 января (18+)

14.01.2024 23:51

В Челябинской области 15 января – морозы ослабеют, давление подскочит

14.01.2024 23:44

В Челябинске 6 февраля пройдет балет «Лебединое озеро»

14.01.2024 21:54

В Челябинске 25 января состоятся мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»

14.01.2024 16:56

Новые пункты полиции открыли в Челябинской области

14.01.2024 12:40

В Челябинске по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело

14.01.2024 12:25

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 09.01.2024 по 14.01.2024)

14.01.2024 02:54

Наступил Новый год по календарю «старого стиля»

14.01.2024 01:09

В Челябинске 11 марта пройдет концерт Алессандро Сафина с симфоническим оркестром

14.01.2024 00:41

В России состоялась первая свадьба с использованием биометрии (ВИДЕО)

13.01.2024 20:40

В Челябинске водитель маршрутки бросил ледяной булыжник в беременную женщину

13.01.2024 20:02

Пьяный водитель ехал за рулем автобуса в Бакале, его вовремя остановили (ВИДЕО)

13.01.2024 19:26

Пассажиры «Орлана», следовавшего из Екатеринбурга в Челябинск, вновь пожаловались на проблемы

13.01.2024 17:21

В Челябинской области на горнолыжном курорте тяжело травмирован шестилетний мальчик

13.01.2024 16:55

В Верхнем Уфалее хозяева перед отъездом заперли на балконе щенка, а участковый спас его

13.01.2024 14:03

Вице-мэр и глава района Челябинска утром в субботу побывали в местах накопления мусора

13.01.2024 12:51

В Челябинской епархии рассказали о главном смысле святочных дней

12.01.2024 22:43

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 13 и 14 января (18+)

12.01.2024 19:03

В выходные в Челябинской области температура понизится, давление вырастет, ветер усилится

12.01.2024 17:39

Сто лет рабочему Василию Гусеву – «подростку из песни»