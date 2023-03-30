Технические инновации позволят ММК сэкономить почти 1,2 миллиарда рублей

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) благодаря работе референтов и технических информаторов внедрил 370 технических новшеств с ожидаемым экономическим эффектом почти 1,2 миллиарда рублей.

Таковы итоги проведенного в 2022 году ежегодного общественного смотра внедрения на предприятии передового научно-технического, производственного и экономического опыта.

Такие смотры-конкурсы организуются в ПАО «ММК» для систематического изучения специалистами источников научно-технической информации и отбора новейших достижений науки и техники, а также передового опыта других организаций с дальнейшим внедрением в собственное производство.

В прошедшем году в смотре приняли участие четыре совета референтов производств и 30 референтских групп, в которых работали по 59 референтов и технических информаторов. Основное внимание в работе референтских групп уделялось решению 70 первоочередных технических задач производственных структурных подразделений, перечень которых был утвержден приказом «Об организации работы по научно-технической информации и пропаганде в 2022 году».

«Работники научно-технической библиотеки (НТБ) комбината провели 13 «инженерных часов», на которых специалисты предприятия на основе различных источников обсуждали конкретную задачу и продвижение решений, в том числе для повышения качества выпускаемой продукции. По итогам этих мероприятий было подготовлено 35 тематических просмотров литературы, организовано 110 выставок литературы, в том числе 11 электронных», - сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

В 2022 году специалисты производственных подразделений решили десять технических задач, 58 находятся в стадии решения и технической проработки, еще две перенесены на следующий год. По результатам совместной деятельности работников подразделений ПАО «ММК» группы по развитию научно-технического центра и НТБ технические информаторы совместно с референтами изучили свыше четырех тысяч источников информации, 632 мероприятия были рекомендованы к внедрению, 370 – внедрено в производство.

Кроме того, за прошедший год 26 специалистов компании приняли участие в 23 командировках, организованных для изучения передового опыта российских организаций. В результате для внедрения в производство было принято 34 мероприятия, 17 из которых были направлены на решение первоочередных технических задач.

По итогам общественного смотра передового научно-технического опыта лучшей референтской группой ПАО «ММК» по первой группе цехов в 2022 году стала группа аглоцеха горно-обогатительного производства, специалисты которой заимствовали из источников научно-технической информации и внедрили в производство 22 мероприятия с ожидаемым экономическим эффектом 225 миллионов рублей. Второе место разделили группы доменного цеха и цеха подготовки аглошихты (ожидаемый экономический эффект 119 и 103 миллиона рублей соответственно), третье – группы РОФ, ЭСПЦ и ЛПЦ-11.

Во второй группе цехов лучшей вновь была признана референтская группа кислородного цеха УГЭ, специалисты которой заимствовали из источников НТИ и внедрили в производство 14 мероприятий с ожидаемым экономическим эффектом около 138 млн рублей. Второе место присуждено группам управления логистики (78 мероприятий с экономическим эффектом около 91 миллиона рублей) и паровоздуходувной электростанции (два новшества с ожидаемым экономическим эффектом 69,5 миллиона рублей). Третье место разделили группы ТЭЦ, ЦЭС и ЦЭТЛ.

Самые активные участники общественного смотра внедрения в производство передового научно-технического, производственного и экономического опыта получили специальные премии.

Кроме того, 17 руководителям подразделений было присвоено звание «Лучший референт ПАО «ММК», 16 специалистам – звание «Лучший технический информатор ПАО «ММК».