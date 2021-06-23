Текслер: Основная задача - увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

Итоги прошедшей посевной кампании и задачи, стоящие перед отраслью растениеводства в текущем году, обсуждены на областном совещании губернатора Челябинской области Алексея Текслера с главами районов. Планы посевной выполнены полностью. В Уральском федеральном округе Челябинская область имеет самую большую площадь ярового сева – один миллион 761 тысяч гектаров.

Как отметил Алексей Текслер, основная задача, которая стоит сегодня, – увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции. С этой целю аграриям ежегодно выделяются финансовые ресурсы, на поддержку хозяйств направлено также решение о снижении ставки сельхозналога. Губернатор поручил областному минсельхозу ускорить направление средств сельхозпредприятиям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.

Кроме того, Алексей Текслер поручил областному ведомству провести необходимую работу по включению в госпрограмму эффективного вовлечения в оборот сельхозземель, разработанную минсельхозом РФ и утвержденную председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Правительством РФ принято решение о запуске программы ввода в оборот земель сельскохозяймтвенного назначения, регионы смогут войти в эту программу на условиях софинансирования. Важно предоставить все расчеты», – сказал Алексей Текслер.

Как доложил на совещании министр сельского хозяйства Чнлябинской области Алексей Кобылин, посевные работы начались в этом году на десять дней позже, чем обычно, из-за низких ночных температур в конце апреля. А уже во второй декаде мая в регионе началась аномальная жара, суховеи - и ни дождичка.

Многие хозяйства вовремя уловили тенденцию и очень быстро изменили технологии, структуру сева, увеличив посев масличных, твердой пшеницы, гречихи - более засухоустойчивых и маржинальных культур. При этом площади мягкой пшеницы, ячменя несколько сократились.

Темпы посевной были максимально ускорены. Сроки посева были выдержаны. Помогли в этом хорошая подготовка к посевной, техническое оснащение хозяйств. Благодаря федеральной и региональной поддержке за последние три года в области приобретено более трех тысяч единиц техники, в том числе сотни энергонасыщенных тракторов и посевных комплексов, на сумму порядка семи с половиной миллиардов рублей. До 40 % посевных работ выполнено такой современной техникой, позволяющей проводить несколько операций одновременно, оснащенной экономичными системами точного земледелия.

Для повышения урожайности аграрии в прошлом году увеличили в два раза площади, засеваемые элитными семенами, этот показатель планируется сохранить и в этом году, господдержка на это направление составит 58 миллионов рублей. Продолжится известкование кислых почв, государство возместит хозяйствам 90% затрат на это. Увеличены планы по внесению минеральных удобрений, наибольшее их количество на посевную приобретено хозяйствами Октябрьского, Верхнеуральского, Нагайбакского, Троицкого, Еткульского районов. Третий год область ежегодно выплачивает на приобретение удобрений субсидии в объеме 100 миллионов рублей.

Еще одна точка роста в сельскохозяйственном производстве – увеличение посевных площадей. За последние три года в Челябинской области их прибавилось 107 тысяч гектаров. Это благодаря вводу в оборот ранее незадействованной пашни.

На 21 июня аграриям Челябинской области уже выплачено 758 миллионов рублей государственных субсидий, это 50,7 % от годовых назначений, которые выплачиваются на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Для сравнения, в среднем по России аграриям выплачено 28,7 % субсидий, по регионам УрФО - 23%. Серьезным финансовым подспорьем для южноуральских аграриев стало решение губернатора Челябинской области Алексея Текслера по снижению в два раза единого сельхозналога, 17 июня оно утверждено законодательно. Льгота будет действовать два года и поможет аграриям сберечь оборотные средства и направить их на решение производственных задач.