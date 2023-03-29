Текслер: «Составляющая часть финансового суверенитета страны – это и устойчивость бюджетов регионов»

Важнейшие задачи по обеспечении финансового суверенитета России обсудили на стратегической сессии, которую провел председатель правительства Михаил Мишустин. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», подчеркнул, что составляющей частью независимости российской экономики является устойчивость бюджетов регионов.

Уделять особое внимание обеспечению финансовой независимости правительству поручил президент Владимир Путин в ответ на попытки западных государств ограничить доступ российской экономики к глобальным финансам.

Открывая стратегическую сессию, Михаил Мишустин подчеркнул, что Запад продолжает делать все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к глобальным финансам, к кредитам, к инвестициям и сдержать развитие России не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

По словам главы кабмина, в прошлом году удалось сгладить последствия санкций, были расширены операции в валютах дружественных стран взамен доллара и евро, благодаря чему бизнес может осваивать новые рынки сбыта, а банки в итоге нарастили и корпоративные, и розничные кредитные портфели.

«Сейчас важно поддержать положительные процессы, создать дополнительные источники для финансирования экономики, сформировать пул так называемых длинных денег, чтобы компании могли выстраивать сложные проекты, включая сферу высоких технологий», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Правительством и Госдумой готовится ряд решений, среди них – новый тип индивидуальных инвестиционных счетов и программа долгосрочных сбережений.

Чтобы поддержать интерес людей к новым механизмам, будут сформированы определённые льготы. Например, появится единый налоговый вычет – гражданам смогут снизить налоги на сумму тех средств, которые были вложены в эти долгосрочные инструменты в отчётном году.

Будет расширена система гарантий сохранности сбережений – по аналогии с той, которая сейчас действует для банковских вкладов.

Кроме того, ведется работа по формированию условий для возвращения компаний в отечественную юрисдикцию.

Также прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах. Крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях.

Также на стадии проработки находятся идеи по дальнейшему развитию инфраструктуры и национальных индикаторов, облегчения доступа иностранцев на отечественный рынок капиталов.

В рамках сессии с рядом предложений выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».

«Составляющая часть финансового суверенитета – это не только страновая устойчивость, это и устойчивость бюджетов регионов, включая муниципалитеты, - отметил Алексей Текслер. - Многое уже сделано. Коммерческие кредиты переведены в бюджетные, обеспечена инвестиционная ликвидность через инфраструктурные бюджетные кредиты. Но нужно продолжать добиваться финансовой самостоятельности максимального количества регионов, о чем в том числе говорил Президент».

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын отметил, что нынешние условия работы требуют от финансистов большой оперативности и гибкости. Накануне члены Союза Финансистов России горячо обсуждали введение единого налогового счета. «Механизм новый, его только отстраивают, и нам – регионам – нужно быстро адаптироваться к этому формату, вовремя давать обратную связь федеральным коллегам, помогать делом и советом друг другу», - отметил Андрей Пшеницын.