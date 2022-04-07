Текслер: Я вижу большой потенциал для развития широкого количества отраслей экономики региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по проектам импортозамещения и обозначил первостепенные на сегодня задачи.

По словам губернатора, на сегодня в регионе накоплены сильные компетенции в традиционных промышленных отраслях – металлургия, металлообработка, производство стройматериалов, машиностроение.

«Важно уходить от зависимости в импортных комплектующих, оборудовании, сырье в этих отраслях», - отметил глава региона и подчеркнул, что область активно занимается решением этих вопросов.

В качестве примеров успешного импортозамещения глава региона привел предприятия, производящие строительно-дорожную технику, грузоподъемное оборудование, машиностроительные компании. «Кроме того, в нашем регионе производят зарядные станции для электромобилей, преобразователи частоты, системы накопления энергии, различное энергетическое оборудование», - добавил губернатор.

Алексей Текслер также рассказал, что в Челябинске, а не за границей, на предприятии «Модерн Гласс» делали уникальные стеклопакеты и монолиты из стекла для башен Москва-Сити и олимпийских объектов в Сочи.

«Для этой компании, как и для многих других сейчас открылись возможности, которых раньше не было. И задача власти сейчас — помочь новым и уже существующим производствам эти возможности использовать по-максимуму, – написал Алексей Текслер в своем телеграм-канале. - Выйти на новые рынки, дать возможность предприятию стабильно работать и зарабатывать. А значит, увеличивать количество рабочих мест и заработную плату».

Челябинская область, одна из первых в стране, запускает Региональный центр импортозамещения. Это поможет предприятиям сориентироваться в новых условиях, заменить импортную продукцию или найти новые ниши «Это интегратор, который должен объединить малый, средний и крупный бизнес, всем найдется своя ниша», - пояснил Алексей Текслер.

В состав центра входят минпром, минэкономразвития, фонд развития промышленности, Агентство международного сотрудничества региона и Центр «Мой бизнес».

Как сообщили в Южно-Уральской торгово-промышленной палате, специалисты центра обрабатывают заявки, как от предприятий, которым необходима замена зарубежной продукции, так и от тех, кто может её обеспечить.

На основе ответов компаний формируется Единая база Регионального Центра импортозамещения, которая в скором времени появится в общем доступе на новом онлайн сервисе. На сайте будет размещена информация о потребителях импортозамещающей продукции и о производителях, которые готовы модернизировать свои технологические линии для изготовления импортозамещающей продукции. При выборе контрагентов поставщиков приоритет отдается компаниям Челябинской области.

Алексей Текслер акцентировал внимание на том, что важно не только продолжить работу в базовых отраслях, но и не упускать другие сферы, в том числе потребительскую. «Мы имеем широкий потребительский запрос на импортозамещение в сфере народного потребления, безусловно, эту задачу надо решать, сделав упор на продукцию легкой, химической, электронной промышленности, - пояснил он. – Речь идет об одежде, обуви, мебели, бытовых приборах, медицинских изделиях, бытовой химии и многих других товаров, тем более в этой части у нас тоже есть компетенции и нам не надо начинать с нуля».

В этой работе, по словам главы региона, необходимо уделять пристальное внимание качеству и цене товаров, чтобы они были лучше и дешевле импортных. «Нам нужны свои решения: в производстве упаковки, различного рода комплектующих, во вторичной переработке сырья», - уточнил Алексей Текслер.

Глава региона поставил в пример компании, которые уже связаны с госпрограммами по поддержке импортозамещения: «Союзполимер» и Магнитогорский завод химических реагентов. Первое предприятие производит пищевую упаковку широкого спектра, второе - химизделия, которые используются в сельском хозяйстве, в медицине. «Сейчас они активно переформатируют производство под полное импортозамещение», - рассказал губернатор.

Алексей Текслер поручил экономическому блоку правительства уделить пристальное внимание легкой промышленности. «Ряд производителей импортной одежды просто ушли с рынка, - добавил он. – Поэтому мы обязаны предложить нашим гражданам свои линейки продукции. Надо занимать эту нишу. Я вижу большой потенциал для развития широкого количества отраслей экономики региона».

Также глава региона определил задачу в сохранении лидерских позиций региона в агропромышленном комплексе. «Все ранее запланированные проекты наших компаний в этом секторе необходимо реализовать, более того, увеличить. Это связано и с продовольственной безопасностью», - резюмировал губернатор.

В программу по импортозамещению включены вузы Челябинской области. Пятого апреля в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) прошло совещание по вопросам импортозамещения. Представители правительства Челябинской области, эксперты от научного сообщества и ведущих вузов региона, а также руководители промышленных предприятий-партнеров обсудили научный и производственный потенциал для создания новых наукоемких технологий.