Темпы ярового сева в Челябинской области выше прошлогоднего

Аграрии Челябинской области засеяли яровыми культурами практически четверть запланированной к посеву площади. По данным оперативной сводки на 13 мая 2022 года, яровые культуры посеяны на 405 тысячах гектаров, это 23% от плана.

Как сообщили в минсельхозе региона, наибольшая засеянная площадь - в крупных сельскохозяйственных районах: Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Кизильском, Октябрьском, Троицком и Чесменском.

Зерновыми и зернобобовыми культурами в регионе засеяно 220 тысяч гектаров - 16%, масличными культурами - 153 тысяч гектаров -это 46% от плановой площади. Кстати, площадь посева масличных в 2022 году снова расширяется - до 333 тысяч гектаров. Также в Челябинской области увеличена площадь под посадку картофеля и посев овощей открытого грунта. Посадка картофеля уже выполнена на 33 процента, посев овощей - на 40%.

Достаточно высокий темп посевной кампании в регионе достигнут благодаря модернизации технического парка агропромышленного комплекса.

За последние годы произошло заметное обновление посевной и уборочной техники, всё больше тракторов оборудуются системами точного земледелия, которые позволяют экономить топливо и семена за счет корректировки траектории движения посевного комплекса по полю на основе данных со спутника. Модернизация машинно-тракторного парка в Челябинской области проводится с ежегодной государственной поддержкой. В 2022 году на компенсацию части затрат при покупке сельхозтехники направлено 313 миллионов рублей.