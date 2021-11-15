Торговый дом ММК признан одной из лучших металлосбытовых сетей России

Торговый дом ММК (Магнитогорск, Челябинская область) и несколько его подразделений отмечены наградами Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ).

Церемония награждения лауреатов и победителей ежегодных конкурсов, проводимых РСПМ, состоялась в Москве - в рамках традиционной Недели металлов.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», ежегодно РСПМ проводит три всероссийских конкурса: «Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный металлоцентр России» и «Лучшая сбытовая сеть России».

Цель этих конкурсов – популяризация передовых достижений и практик в организации дистрибуции металлопродукции, развитии складских и металлосервисных услуг на российском рынке металлов.

В конкурсах принимают участие сетевые и региональные металлоторговые компании, сбытовые сети металлургических компаний, металлобаз и сервисных металлоцентров. В 2021-м году на данные конкурсы поступило 107 заявок, в том числе на звание лучшего сервисного металлоцентра – 32, лучшей металлобазы – 50 и лучшей сбытовой сети – 25.

Торговый дом ММК получает награды конкурсов не впервые. В конкурсе «Лучшая сбытовая сеть России-2021» он вошел в число победителей среди федеральных сетей металлургических компаний. В конкурсе «Лучший сервисный металлоцентр России-2021» подразделение ТД ММК в Магнитогорске награждено за высокую динамику развития. Дипломом лауреата конкурса жюри также отметило производственное подразделение ТД ММК в Щелково. В конкурсе «Лучшая металлобаза России-2021» подразделение ТД ММК-Магнитогорск отмечено конкурсной комиссией в числе лучших по качеству обслуживания, а Торговый дом ММК-Уфа – по динамике развития услуг. Дипломом лауреата конкурса металлобаз стало подразделение Торговый дом ММК - Кемерово.

ООО «Торговый дом ММК» является уполномоченным представителем Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) во всех регионах России и в республике Казахстан. Компания обеспечивает около сорока процентов от общего объема продаж ММК в адрес отрасли металлоторговли и сервисных металлоцентров. В настоящее время ТД ММК насчитывает свыше тридцати обособленных подразделений на территории России (что позволяет обеспечивать сбыт продукции во все ведущие промышленные центры), а также пять подразделений в республике Казахстан.