У челябинцев упала зарплата

У каждого пятого челябинца упала заработная плата.

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из Челябинской области и выяснила, как изменились их зарплаты по сравнению с весной прошлого года.

30% опрошенных жителей Челябинской области сообщили, что весной 2023 года по сравнению с 2022 годом уровень их заработной платы увеличился (по доле таких ответов регион занял второе место в России, уступив только Волгоградской области). Еще 20% рассказали, что стали зарабатывать меньше, чем год назад. У 50% челябинцев доходы за год никак не изменились.

В целом по Уральскому федеральному округу на падение заработных плат пожаловались 16%, по России – 20%. О росте зарплат сообщили 19% уральцев и 20% россиян.

Напомним, средняя предлагаемая зарплата в Челябинской области по итогам апреля 2023 года составила 51 445 рублей, а средняя ожидаемая – 45 743 рубля.