У Челябинской области появились своя «Фишка» и «Ферма под горой»

Два проекта по агротуризму из Челябинской области прошли отбор в министерстве сельского хозяйства России на получение грантов на развитие бизнеса. Агротуристические центры «Фишка» из Кунашакского района и «Ферма под горой» из Миасса представили свои проекты и планы привлечения туристов. Финансирование будет осуществлено в 2023 году.

Осетровая ферма «Фишка» в Кунашакском районе, которой руководит Марат Хабибуллин, станет для посетителей отличным местом для ловли рыбы и отдыха на природе. Для этого рядом с осетровой фермой обустроят пруд, построят террасы, пандусы, ограждения. Также будет установлена баня и модульные домики для размещения гостей. Для реализации проекта планируется привлечь три с половиной миллиона рублей средств гранта, большая часть которых поступит из федерального бюджета. Еще чуть более миллиона рублей в проект вложит грантополучатель. Об этом сообщили в минсельхозе региона.

Еще один грантополучатель - «Ферма под горой» - предложит туристам экскурсии по ферме и сыроварне «Известная», а также активный отдых. Денис Назаров, руководитель хозяйства, планирует создать молочную ферму полного цикла, а клиентов привлекать гастрономическими изысками и лекциями о сыроваренном производстве. Для размещения туристов также будут приобретены модульные домики, для обустройства административного модуля и магазина — специальные модульные конструкции, а также квадроциклы и аэростат. Стоимость проекта — 12,3 миллиона рублей, средства гранта в ней составят 9,2 миллиона рублей.

Напомним, что в этом году федеральный отбор уже прошел проект по развитию агротуризма из Сосновского района. Это «Семейное подворье». Это экопарк для семейного отдыха, где придуманы различные зоны и познавательные развлечения для детей. Можно, например, подоить корову или покормить птиц. Здесь же работает ярмарка деревенской продукции выходного дня. На средства гранта агропредприниматели установят всесезонный отапливаемый модульный домик для гостей, приобретут оборудование для банного комплекса и два квадроцикла для детей. Проект финансируется в 2022 году.