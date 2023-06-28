Укротители газовой стихии ММК

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший газовщик коксовых печей-2023».

В этом году теоретические знания и профессиональные навыки в состязаниях, организованных корпоративным центром подготовки кадров «Персонал», демонстрировали 12 участников.

«Конкурс традиционный, проводим каждый год, – рассказывает один из членов конкурсной комиссии, исполняющий обязанности старшего менеджера технологической группы коксохимического производства ПАО «ММК» Михаил Порфилов. – У нас три различных типа батарей, проверяем знания газовщиков со всех участков. Кроме того, здесь присутствуют двое участников из ООО «Объединенная сервисная компания» и представитель АО «Алтай-Кокс». Интересно сравнить наших ребят с работниками других предприятий – как по знаниям, так и по умению работать в газоопасной зоне».

Первый этап конкурса – теория. Почти 90 вопросов, посвященных всем нюансам работы газовщика, и четыре варианта ответа. Далее - демонстрация навыков сердечно-легочной реанимации на манекене.

Затем участники оказывались в газоопасной зоне с якобы оборванным участком газопровода и должны были ликвидировать аварию. По легенде, все происходит во время утечки газа. Именно поэтому манипуляции с поврежденной трубой участники проводят в газоизолирующей аппаратуре, в обращении с которой нельзя допустить даже малейшего просчета, поскольку в газоопасной зоне аппарат – единственный источник воздуха.

«Работа газовщика очень ответственная, – подчеркивает Михаил Порфилов. – Основные его обязанности – ведение температурно-гидравлического режима, замеры, отключение, принятие решений по регулировке обогрева, контроль за оборудованием.

А сам газ можно назвать стихией, по опасности сравнимой с огнем. Так что во благо он может служить лишь в том случае, если его «укротить», отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Александр Гордиенко – газовщик на предприятии «Алтай-Кокс». На промплощадку он пришел в 2011 году и сначала трудился в подготовительном цехе технологом. А спустя шесть лет получил высшее образование, после чего перевелся в коксовый цех.

«Подобные конкурсы – очень хорошая идея, – отмечает Александр Юрьевич. – Это обмен опытом, благодаря чему быстрее развиваешься. Интересные задания, прекрасная организация, всё получилось красиво и празднично. Мне понравилось».

Чтобы попасть на конкурс, ему пришлось проделать нелегкий путь. Сначала из родного Заринска Гордиенко на служебном автомобиле добрался до Новосибирска. Оттуда самолетом он отправился в Челябинск, а затем проехал на автобусе через весь город, чтобы сесть на «Ласточку», которая и доставила алтайского газовщика в Магнитку.

В день конкурса с самого утра зарядил дождь, а практическая часть проходила на улице. Тем не менее, для участников ненастье не стало проблемой. Как отметил Александр Гордиенко, газопроводы отнюдь не всегда расположены под крышей, так что работать с ними приходится и в дождь, и в ветер, и в мороз.

«Участвовал с позитивным настроем, – добавляет газовщик «Алтай-Кокса». – И пасмурная погода его не испортила».

Не исключено, что позитивный настрой – разумеется, вкупе со знаниями и профессиональными навыками – помог Александру Гордиенко прекрасно показать себя на конкурсе: он занял второе место. «Бронзу» соревнований завоевал Артем Стрекаловских из ООО «ОСК», а «золото» и кубок – Андрей Гребенщиков, представитель коксового цеха ПАО «ММК».

Победитель трудится на первой и второй коксовых батареях. В цех пришел в далеком 2000-м году. Выросший в деревне, Андрей Петрович сразу впечатлился громадой магнитогорского коксохимического производства. Поначалу, как он сам признался, даже было страшновато. Однако пасовать Гребенщиков не привык и потихоньку начал осваиваться на промплощадке. В итоге побывал во всех ипостасях работника коксохима: был дверевым, люковым, машинистом коксовых машин, а газовщиком стал в 2015 году.

«Со временем вникал во все процессы, – объясняет Андрей Гребенщиков. – И сейчас кажется, что всю жизнь здесь тружусь, уже не представляю себя без цеха».

Победа для Гребенщикова стала приятной неожиданностью. А еще конкурс позволил ему увидеться с коллегами, которые трудятся на других коксовых батареях.

«На других посмотреть, себя показать – это всегда интересно», – улыбается победитель.