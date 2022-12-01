Умное зеркало и компьютерное зрение: проекты челябинских ИТ-компаний получат гранты

Минцифры Челябинской области предоставит гранты на разработки компьютерного зрения, умного зеркала и облачной системы для бизнеса. Проекты выбраны в ходе конкурса среди региональных ИТ-компаний, проходивший в ноябре.

В конкурсе участвовали семь компаний, три из них стали победителями по количеству набранных баллов. Это «Тридиви», занимающаяся технологиями в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения для компьютерного зрения, с платформой компьютерного зрения «ТРИДИВИ».

Второй победитель - фирма «Стендап Инновации», предоставившая на конкурс умное зеркало ArtikMе. Компания занимается разработкой ПО для интерактивных комплексов собственного производства, применяемых для развития, образования и лечения детей дошкольного и школьного возрастов с использованием технологий компьютерного зрения и дополненной реальности.

Третий победитель – компания «Аспро» с облачной системой для автоматизации и управления бизнесом «Аспро.Клауд». ПО, выпущенное «Аспро» в 2022 году, как рассказали в пресс-службе минцифры Челябинской области, способно заменить зарубежный софт, ушедший с рынка, например, такой как Atlassian Jira и Trello.

Каждая из компаний получит по 600 тысяч рублей.