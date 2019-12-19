Управление дорог «Южный Урал» подводит итоги дорожно-строительного сезона

В Курганской области завершился ремонт дорог и мостов на федеральных трассах Р-254 «Иртыш» и Р-354.

Программой управления федеральных автомобильных дорог на этот год предусмотрено устройство защитных слоев «Иртыша», слоев износа и поверхностной обработки - около 80-ти километров, капитальный ремонт автомобильных дорог - 21 километр, ремонт автомобильных дорог - 11 километров. Кроме того, в планах 2019-го года были заявлены четыре капитальных ремонта и два ремонта искусственных сооружений.

Так, на девятикилометровом участке автодороги «Иртыш» вблизи села Каменное Шумихинского района в ходе капремонта специалисты обновили дорожную одежду, обочины, произвели устройство переходно-скоростных полос. Верхний слой дорожного покрытия устроили из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением полимерно-битумного вяжущего. Это позволит значительно повысить долговечность и качество покрытия, что крайне важно для федеральной дороги с интенсивной транспортной нагрузкой.

"Иртыш"

При устройстве новой дорожной одежды на пучинистых участках были применены инновационные технологии: в качестве армирующего материала использовалась георешетка, которая была уложена в основание с целью предотвращения разрушения вышележащих слоев.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены новые элементы обустройства: металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена разметка термопластиком со световозвращающими элементами.

На 14-километровом участке в районе города Щучье были ликвидированы дефекты асфальтобетонного покрытия предварительным выравнивающим фрезерованием. Для устройства слоев износа использовалась технология «Микросюрфейсинг» - поверхностная обработка дорожного покрытия с применением быстроформирующейся литой эмульсионно-минеральной смеси. Одно из главных преимуществ данной технологии - увеличение сцепления колес автомобилей с дорогой.

На всем протяжении участка дорожники укрепили обочины, нанесли новую разметку из термопластика и заменили датчики температуры на постах метеоконтроля. Также восстановили посадочные площадки на автобусных остановках: демонтировали старые и установили новые современные автопавильоны, металлические туалеты.

Капитальный ремонт провели и на двух мостах: через реку Черная (рядом с Курганом) и через реку Падунь (близ села Белозерское). Специалисты переделали опоры, пролетные строения, водоотвод, лестничные сходы и мостовое полотно. Отремонтированы были еще и мост через реку Падь возле Шумихи и мост через ручей около Белозерского.

Мост через реку Черная

Кроме того, в уходящем году ремонтные дорожные работы велись на более десяти участках автомобильной дороги Р-354.

Планировалось, что капитальный ремонт моста через реку Миасс длиной 158 метров и шириной десять метров завершат к концу октября, однако подрядная организация с поставленной задачей справилась раньше намеченного срока на два месяца.

В ходе работ мостовики усилили сооружение дополнительными опорами, выполнили уширение проезжей части до нормативных требований за счет смонтированных 14 новых железобетонных балок пролетного строения, выполнили укрепление откосов конусов монолитным бетоном, установили оцинкованное перильное и барьерное ограждение, соорудили четыре новых лестничных схода. Также был устроен водоотвод, исключающий попадание загрязнений с проезжей части моста в реку, заменено мостовое полотно и гидроизоляция.

При укладке верхнего слоя дорожной одежды использован высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Для обеспечения «плавности» проезда смонтированы современные деформационные швы.

На участке автомобильной дороги, где проводился капитальный ремонт моста, специалисты установили новые дорожные знаки, нанесли дорожную разметку из термопластика с применением световозвращающих материалов, восстановили искусственное освещение.

Что касается капитального ремонта моста через реку Таборка, проектом был предусмотрен значительный объем работ. Мостовики установили новые железобетонные балки, отремонтировали пролетное строение и сопряжения моста с насыпями подходов, укрепили конусы у опор, выполнили гидроизоляцию проезжей части мостового полотна с устройством защитного слоя, уложили двухслойное покрытие на проезжей части.

В ходе ремонта моста на 201-м километре трассы Р-354, вблизи села Сухринское (протяженностью 29 метров и шириной 12,6 метра), специалисты отремонтировали опоры, пролетное строение, дорожное полотно, сопряжение, устройство водоотвода. Укреплены конусы, обновлены подходы и лестничные сходы. Кроме того, были произведены устройство нижнего слоя покрытия мостового полотна из литой горячей асфальтобетонной смеси, устройство покрытия подходов и верхнего слоя покрытия мостового полотна из асфальтобетона.

Р-354

На десятикилометровом участке, который находится на границе Курганской и Свердловской областей, для устройства слоев износа использовалась технология «Микросюрфейсинг», которая позволяет не только восстановить изношенный верхний слой, но и выполняет изоляционные функции: заполняет пустоты нижележащего слоя, предохраняет асфальтированное покрытие от образования трещин, сколов и проникновения влаги. Благодаря этой технологии увеличивается и сцепление колес автомобиля с дорогой.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал», на проезжей части дорожники укрепили обочины, нанесли разметку, заменили датчики контроля на постах. Во время ремонтных работ были восстановлены посадочные площадки на автобусных остановках. Старые остановочные комплексы заменили современными автопавильонами, установили новые металлические туалеты.

Фото ФКУ Упрдор «Южный Урал»