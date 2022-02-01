01.02.2022
Жительница Магнитогорска устроила стриптиз в магазине
01.02.2022
Уральский банк Сбербанка предоставил предпринимателям более 5 миллиардов рублей по программе ФОТ 3.0
01.02.2022
Краснокнижная летяга покорила туристов Таганая
31.01.2022
ОНФ заявил о грубых нарушениях со стороны компании «УралАвтодор» при содержании трассы М-5 «Урал»
31.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое февраля
31.01.2022
Дело о взятке на «Миасском машиностроительном заводе»
Уральский банк Сбербанка предоставил предпринимателям более 5 миллиардов рублей по программе ФОТ 3.0
27.01.2022
Оплачивать проезд банковскими картами теперь можно в автобусах Увельского района
18.01.2022
Дебетовую СберКарту теперь можно получить за один визит в банк
11.01.2022
Сбербанк поддержал реализацию крупного инвестиционного проекта в Златоусте
30.12.2021
Режим работы СберБанка в новогодние праздники
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022