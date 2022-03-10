Увеличены поставки сахара в Челябинскую область

Торговые сети увеличили поставки сахара в Челябинскую область. Отгрузки ведутся регулярно, сбоев нет.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства региона, сахар в Челябинскую область поставляется ежедневно в распределительные центры федеральных торговых сетей. Например, чтобы удовлетворить спрос, «Пятерочка» увеличила ежедневные поставки вдвое — с 30 до 60 тонн, на 30% нарастил поставки «Магнит». То есть, запасов сахара в торговых сетях Челябинской области достаточно, населению закупать его впрок не нужно.

«По данным федерального минсельхоза, отгрузки сахара в сети ведутся регулярно, сбоев поставок нет. По данным статистики, в Челябинскую область ежегодно завозится 67 — 68 тысяч тонн сахара, при этом потребление сахара, в том числе в кондитерских изделиях, составляет 34 килограмма на душу населения в год, при медицинской норме 24 килограмма», - сообщили в минсельхозе Челябинской области.

Ранее (в конце февраля) в соответствии с рекомендациями к производителям сахара, подготовленными минсельхозом совместно с ФАС России, 20 агрохолдингов зафиксировали отпускные цены для продажи продукции в розницу. В совокупности они обеспечивают 93% производимого в стране сахара.

Большинством производителей принято решение о фиксации цен на уровне 47 рублей за килограмм до 31 июля 2022 года включительно. Данная мера позволит обеспечить стабильную ситуацию на рынке социально значимой продукции и прозрачное ценообразование.

«Кроме того, следует отметить, что в текущем году планируется расширить посевные площади под сахарной свеклой и сформировать запасы сахара в интервенционном фонде. Это будет способствовать стабилизации отпускных цен в условиях существенного роста издержек отечественных производителей», - говорится в сообщении минсельхоза.

Также для обеспечения потребностей внутреннего рынка установлена тарифная льгота на ввоз сахара и сахара-сырца в объеме 300 тысяч тонн до 31 августа 2022 года включительно.

Напомним, в южноуральских магазинах начался небывалый ажиотаж вокруг сахара. Многие торговые ввели ограничение на количество пачек, продаваемых в одни руки – не более четырех. С полок некоторых торговых сетей сахар вообще практически исчез, а цена на него выросла.