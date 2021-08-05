В 1 полугодии ЮУЖД повысила производительность труда и выполнила все соцобязательства

Итоги выполнения Коллективного договора ОАО «РЖД» за первое полугодие 2021 года были подведены на Южно-Уральской железной дороге в рамках социально-экономического форума, который состоялся пятого августа в Челябинске, Кургане и Оренбурге. Мероприятие прошло в формате видеоконференции с подключением студий в регионах.

В форуме приняли участие начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов, первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Марина Клочкова, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.

Анатолий Храмцов отметил, что принятые в Коллективном договоре основополагающие обязательства выполнены. На обеспечение социальных гарантий сотрудников и неработающих пенсионеров направлено 2,9 миллиарда рублей.

Из них на улучшение условий и охраны труда направлено 775,1 миллиона рублей, на обязательства в сфере организации и оплаты труда – 272,4 миллиона рублей, на обязательства по компенсируемому социальному пакету – 22,5 миллиона рублей. Более 9,5 тысячи работников прошли профессиональную подготовку и повысили свою квалификацию. На предоставление льгот ветеранам направлено более 49 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения между сторонами социального партнерства – работниками и работодателем. Социальные гарантии позволяют соблюсти баланс интересов сторон, оказывают положительное влияние на производственные успехи.

Начальник ЮУЖД отметил, что, несмотря на неблагоприятную эпидемическую ситуацию коллектив Южно-Уральской железной дороги слаженно работал и повышал свои производственные показатели. Так, в первом полугодии производительность труда работников, занятых в перевозках, выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Погрузка увеличилась на 2,5%, идет поступательное восстановление объемов пассажиропотока.

«Эффективная деятельность железной дороги оказывает непосредственное влияние на социально-экономическое развитие Челябинской области, – подчеркнула Марина Клочкова. – 2020 год был непростым для страны и мировой экономики, но наш регион показал очень хорошую устойчивость в такой период. Уже сегодня со снятием определенных ограничений мы выходим на уверенную траекторию роста».

В рамках форума лучшим железнодорожникам Южного Урала за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм вручили Почетную грамоту и Благодарность от губернатора Челябинской области и корпоративные награды.

ФОТО: ЮУЖД