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На радость автомобилистам

В 2020 году в Челябинске будут открыты еще три новых развязки

Экономика
Сегодня, 18:28
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске в 2020 году будет открыт после ремонта мост в Металлургическом районе, который соединяет ЧМЗ и аэропорт, сдана автодорога на южной стороне набережной реки Миасс и по временной схеме будет организовано движение в районе Троицкого тракта.

Об обновленных дорогах, по которым смогут ездить автомобилисты, сегодня, 20 мая, рассказал заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«15 июля мы планируем открыть мост на ЧМЗ. Работы там практически закончены», - сказал Максим Куляшов.

Напомним, движение по мосту «Коксохим» в Металлургическом районе, который соединяет ЧМЗ и аэропорт, было закрыто 29 декабря 2018 года в связи с его аварийным состоянием.

«Также в 2020 году мы планируем завершить и сдать дорогу на южной стороне набережной реки Миасс от улицы Прокофьева до улицы Пушкина. Там мы сохранили памятники архитектуры и исторического наследия. Такой амбициозный проект мы реализовывали впервые», - рассказал Максим Куляшов.

Также Максим Куляшов рассказал о том, что в 2020 году власти планируют по временной схеме открыть движение путепровода в Советском районе (мост через железнодорожные пути на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта).

Напомним, строительство развязки на Дарвина-Троицком тракте осуществляется по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы были начаты в 2019-м году (точнее возобновлены после продолжительного перерыва: в 2011-м году кое-что было сделано, однако потом последовала долгая «заморозка» проекта).

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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