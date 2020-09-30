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В 2020 году закуплены автобусы, трамваи и троллейбусы для шести муниципалитетов Челябинской области

Экономика
Сегодня, 16:25
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Автор: 
Любовь Юрина

В 2020 году Челябинская область направила средства на приобретение 54 единиц пассажирского транспорта для шести муниципальных образований региона.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта области, в текущем году на обновление общественного транспорта в муниципалитетах было направлено 744 миллиона рублей.

На выделенные средства приобретено 54 единицы техники: 46 автобусов (из них 36 автобусов большого класса: 29 на компримированном природном газе и семь – на сжиженном природном газе), два троллейбуса, шесть трамвайных вагонов и 10 капитально отремонтированных вагонов.

Новую технику получили администрации Челябинского, Златоустовского, Миасского, Магнитогорского, Троицкого городских округов и Кунашакского муниципального района.

Напомним, в 2019 году была приобретена 81 единица техники. Челябинск приобрел 66 низкопольных автобусов большого класса, в том числе 33 автобуса на сжиженном природном газе (СПГ), 33 - на компримированном природном газе (КПГ). Для Магнитогорска закуплено 15 трамвайных вагонов и капитально отремонтировано 10 вагонов. На эти цели потрачен 981 миллион рублей.

На 2021 год у Челябинской области более грандиозные планы по обновлению парка общественного транспорта в муниципалитетах. Регион рассчитывает на федеральную поддержку. Эти вопросы обсуждались и на состоявшейся накануне рабочей встрече губернатора Алексея Текслера с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

Регион уже направил заявку для участия в мероприятиях по обновлению подвижного состава наземного пассажирского транспорта общего пользования в Челябинске и Магнитогорске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Челябинская область планирует при поддержке федерального центра приобрести в лизинг 222 единицы техники: 105 автобусов большого класса вместимости, 50 трамвайных вагонов и 50 троллейбусов для Челябинска, а также 17 трамвайных вагонов для Магнитогорска.

Кроме того, продолжается работа с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по вопросу выделения Челябинской области средств из федерального бюджета в размере 4,5 миллиарда рублей по федеральному проекту «Чистый воздух» на приобретение автобусов большого класса на газомоторном топливе в количестве 350 штук.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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