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В 2021 году Челябинская область рассчитывает при поддержке федералов купить 217 автобусов, трамваев и троллейбусов

Общество
Сегодня, 21:17
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Челябинская область планирует в 2021 году привлечь федеральное финансирование на обновление подвижного состава пассажирского транспорта в Челябинске и Магнитогорске и на проведение дорожных работ.

Эти вопросы обсуждались в ходе встречи губернатора Алексея Текслера с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

Челябинская область уже направила в минтранс заявку на получение субсидии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на приобретение пассажирского транспорта.

Регион планирует в 2021 году при поддержке федерального центра приобрести более 100 новых автобусов, 50 трамваев и 50 троллейбусов для Челябинска, а также 17 трамвайных вагонов для Магнитогорска.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Алексея Текслера из областного бюджета было направлено 761,2 миллиона рублей на приобретение для Челябинска 66 низкопольных автобусов большого класса, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

В 2020 году Челябинску выделено 414 миллионов рублей из областного бюджета на покупку 34 автобусов. Из них семь будут работать на сжиженном газе, остальные на газомоторном топливе. В 2019 году Магнитогорск получил 15 новых трамваев.

 

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