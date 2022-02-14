Глава Роскосмоса – о поездке в Миасс: Надеюсь, в течение года страна узнает, почему это важно

В Челябинскую область прибыл генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он проводит инспекцию Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (Миасский городской округ) - стратегического холдинга оборонно-промышленного комплекса страны и ракетно-космической отрасли, являющегося головным разработчиком жидкостных и твердотопливных ракетных комплексов стратегического назначения. Рогозин также встретился с губернатором Алексеем Текслером.

«По дороге на Байконур посетил города Челябинск и Миасс. На фото - встречи с губернатором А. Л. Текслером и руководством Государственного ракетного центра имени академика Макеева (Фролов О.П., Дегтярь В.Г.)», - написал в своем телеграм-канале Дмитрий Рогозин.

«Сегодняшняя моя поездка связана с посещением Миасса - ГРЦ имени В.П. Макеева. Надеюсь, в течение года страна узнает, почему это важно», - подчеркнул глава Роскосмоса.

Кроме того, состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Стороны обсудили якорный проект Уральского научно-образовательного центра - полностью многоразовой ракеты-носителя, который разрабатывается ЮУрГУ и ГРЦ имени В.П. Макеева. «Мы активно в этом направлении работаем, выделяем региональные гранты для реализации проекта. Одна из задач – более тесно взаимодействовать, чтобы получить максимально быстро результат, который обещает быть очень достойным», - отметил Алексей Текслер.

«Предложение было оценено нашими головными институтами - ЦНИИмашем и Центром Келдыша. Наши специалисты высоко оценили проделанную работу. Я обещаю, что возьму этот проект под личный контроль, чтобы он из научно-исследовательского перетек в опытно-производственную работу», - пообещал Дмитрий Рогозин.

Участники встречи договорились на текущей неделе провести видеоконференцию, чтобы обсудить этот вопрос в расширенном составе.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы деятельности и перспективы развития предприятий госкорпорации, расположенных в регионе: Усть-Катавского вагоностроительного завода, Миасского и Златоустовского машиностроительных заводов.

Алексей Текслер сделал акцент на двух задачах регионального правительства и Роскосмоса: развитие Усть-Катавского вагоностроительного завода и совместный проект Роскосмоса и Уральского НОЦ.

«Мы активно меняем трамвайный парк в Челябинской области. На протяжении последних лет для Челябинска и Магнитогорска приобрели у УКВЗ 64 вагона. А сейчас планируем в разы увеличить приобретение, причем не только одновагонных трамваев, - пояснил Алексей Текслер. - В планах, учитывая развитие метротрама и договоренности с УКВЗ, сделать трехсекционные вагоны. Насколько я знаю, их вы планируете использовать и на космодромах. А это ставит задачу увеличения объемов производства, строительства новых производственных мощностей. Мы мониторим ситуацию, готовы оказать необходимые меры поддержки по проектам модернизации УКВЗ».

В настоящий момент предприятие реализует проект по созданию нового сборочного производства трамваев, а также проводит модернизацию действующего трамвайного производства.

Дмитрий Рогозин напомнил, что три года назад Усть-Катавский вагоностроительный завод, который с 1960-х годов задействован в производстве ракетно-космической техники, фактически остановил свою работу, а сейчас имеет достаточный портфель заказов. «И речь о заказах не только со стороны Челябинской области, но и со стороны других регионов. Меня радует, что за короткий период удалось воссоздать конструкторское бюро из молодых специалистов, которые ориентируются на лучшие решения в мире. Мы и дальше будем развивать это направление в рамках диверсификации», - добавил глава Роскосмоса.