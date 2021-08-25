В Челябинске банк ВТБ рассказал об итогах работы в первом полугодии 2021 года

Вчера, 24 августа, в Челябинске прошла пресс-конференция с управляющим банка ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуардом Громовым. Пресс-конференция была посвящена итогом прошедшего полугодия текущего года. Управляющий назвал цифры и факты работы банка в этом году.

Как отметил Эдуард Громов, многие отрасли сейчас только восстанавливают свою деятельность, на которую значительно повлияла пандемия, и банковская сфера не только восстановила «допандемийные» показатели, но и эффективно их улучшает.

Основными темами пресс-конференции стали несколько моментов. Начался разговор с того, что розничное кредитование в банке ВТБ поставило своеобразные рекорды: жители Челябинской и Курганской области брали кредиты в банке в 1,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В основном это были нецелевые займы наличными. Причем увеличилось не только количество займов физическими, но и юридическими лицами. Также практически наполовину увеличилось количество выданных банком автокредитов.

Еще один из выросших показателей работы банка ВТБ – банк почти на 30% увеличил продажу ипотеки. С начала текущего года более пяти тысяч семей челябинской и курганской области оформили ипотеку в банке ВТБ на общую сумму порядка 9 млрд рублей.

Как известно, в конце июня завершила свои действие на прежних условиях программа ипотеки с гоподдержкой. В Челябинской и Курганской области с помощью ВТБ ей воспользовались более 2000 семей.

На востребованность ипотеки повлияли не только госпрограмма и доступные ставки, но и развитие цифровых сервисов, которые доступны в том числе и клиентам на Южном Урале. Среди них цифровой кабинет заемщика: основное оформление сделки происходит онлайн на сайте ВТБ, необходим 1 визит в офис для финального подписания документов.

Новым драйвером рынка становится семейная ипотека. Условия программы расширились: теперь льготные жилищные кредиты доступны и семьям с одним ребенком. Как отмечают в ВТБ, после обновления программы в июле 2021 года по ней произошел двукратный рост темпов выдач.

Эдуард Громов поделился хорошими новостями для настоящих и будущих клиентов - банк ВТБ создает инновационные банковские офисы на Южном Урале. Офисы полностью оборудованы для посещения людьми с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, полностью изменена сама система обслуживания. Теперь клиент, заходя в такой офис, не должен ждать, когда освободится специалист и подходить к стойке, а может комфортно разместиться на диване, выпить кофе и почитать прессу, а сотрудник банка сам подойдет к нему и проконсультирует. Также в офисе доступны планшеты и стоят инновационные бесконтактные банкоматы. Если посетитель не может сам разобраться в том, как работает аппарат, то сотрудник банка все разъяснит и покажет, как пользоваться тем или иным продуктом. Первые такие офисы появились в Челябинске и Златоусте, в планах компании – через пару лет все офисы переоборудовать по новому образцу.