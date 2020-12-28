В Челябинске брошенными подрядчиком перекрестками займутся в 2021 году

Власти Челябинска планируют заняться 19 перекрестками, которые забросил подрядчик ООО «Мегастрой», в 2021 году. Городская администрация также обжалует решение Управления антимонопольной службы региона о не включении организации в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом, сегодня 28 декабря, на аппаратном совещании сообщил заместитель города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.
Куляшов напомнил, что в этом году комитет дорожного хозяйства заключил контракт с ООО «Мегастрой» на сумму в 11 миллионов 738 тысяч рублей на выполнение работ по устройству переездов автомобильных дорог и трамвайных путей. Подрядчику предстояло отремонтировать 19 перекрестков.
Срок действия муниципального контракта истек 16 октября. К этому времени заказчик не выполнил ремонтные работы ни по одному перекрестку.
«На тех объектах, где подрядчиком велись ремонтные работы, были выявлены существенные замечания по качеству, - рассказал Куляшов. - Комитет дорожного хозяйства в адрес подрядчика неоднократно направлял требования о необходимости завершения мероприятий в установленный контрактом срок. А также выдавало предписания по неудовлетворительному качеству работ. Однако ООО «Мегастрой» эти требования проигнорировало, на большинстве объектов подрядчик к работам даже не приступал».
27 октября комитет дорожного хозяйства в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта.
«Информация об этом направлена в УФАС по Челябинской области для включения организации в реестр недобросовестных поставщиков, - добавил Куляшов. - 15 декабря УФАС приняло решение не включать информацию об этом подрядчике в реестр. В настоящее время прорабатывается вопрос об обжаловании этого решения. Мероприятия по приведению 19 перекрестков в нормативное состояние будут рассмотрены в 2021 году».