В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов

В Челябинске до конца 2023 года в рамках нацпроекта «Демография» построят четыре муниципальных детских садов, которые будут способны принять 540 малышей. Новые садики появятся в Парковом, Парковом-2 и микрорайоне Чурилово.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, безусловный приоритет в строительстве социальных объектов отдан – по поручению главы города Натальи Котовой - новым микрорайонам южноуральской столицы, где в прошлые годы из-за неграмотной градостроительной политики жилищная застройка существенно опередила развитие инфраструктуры.

Сегодня, 14 марта, Наталья Котова проверила, как идет строительство детских садов в Парковом. Один садик (на 120 мест) возводится на улице Габдуллы Тукая, второй – на Бейвеля (на 150). Оба здания кирпичные, отвечают всем современным требованиям. Несмотря на непростые экономические условия в стране, застройщики от графика не отстают, заявляют в мэрии.

«Строительная готовность объектов на сегодняшний день составляет около сорока процентов. В ближайшее время строители закроют их кровлей и приступят к внутренним работам. По контрактам оба садика должны быть готовы к октябрю текущего года. Все работы ведутся в графике, я специально приехала встретиться с застройщиками, которые заверили, что проблем у них нет», - отметила Наталья Котова.

Муниципалитет строит четыре детских сада, и еще один садик - на 206 мест - возводится по инициативе компании-застройщика «Икар». Это дошкольное образовательное учреждение распахнет свои двери на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих. В конце года садик выкупит администрация города, и он станет муниципальной собственностью.

«Сейчас в Челябинске нет острой проблемы с устройством ребенка в детский сад, практически все дети с полутора лет обеспечены местами. Другой вопрос, что родителям удобнее, чтобы детский сад находился там, где семья проживает. И это как раз те микрорайоны, по которым мы сейчас работаем и которые наполняем социальными объектами», - подчеркнула мэр.