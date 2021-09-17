В Челябинске обсудили вопросы взаимодействия ЮУЖД и региональных грузоотправителей

В пятницу, 17 сентября, в Челябинске состоялся транспортно-логистический форум «Развитие логистических сервисов на полигоне Южно-Уральской железной дороги». Во встрече приняли участие начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов, министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, представители Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, промышленных предприятий и компаний-собственников подвижного состава Челябинской, Курганской и Оренбургской областей.

Начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов подчеркнул, что несмотря на изменившиеся условия, связанные с пандемией, задачи всех участников транспортного процесса остались прежними.

«Консолидация общих усилий с органами власти и промышленными предприятиями регионов помогла в решении системных вопросов работы транспортного комплекса», - сказал Анатолий Храмцов.

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева отметила, что одна из ключевых задач, которую ставит губернатор Челябинской области Алексей Текслер перед органами исполнительной власти - развитие транспортно-логистического потенциала региона.

«Южно-Уральская железная дорога была и остается стратегическим партнером правительства области. В регионе инициированы масштабные инфраструктурные проекты, успешность реализации которых зависит от развития транспортной инфраструктуры и эффективной работы железной дороги», - добавила Наталья Лугачева.

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Участникам форума презентовали востребованные логистические решения, цифровые сервисы и форматы взаимодействия с клиентами, такие как «Перевозка грузов по расписанию», «Грузовой экспресс», «Подъездной путь под ключ», «Мастер погрузки», «Продление срока временного ввоза транспортного средства международной перевозки (ТСМП) в таможенных органах Российской Федерации».

В рамках форума участники обсудили развитие контейнерных перевозок, повышение эффективности логистики предприятий непрерывного цикла производства, организацию перевозки нерудных материалов, ускорение совместного взаимодействия с партнерами и развитие цифровой железной дороги.

ДЛЯ СПРАВКИ

За восемь месяцев Южно-Уральской железной дорогой погружено 50,4 миллиона тонн, с ростом в плюс 2,5% к уровню 2020 года. В структуре погрузки ЮУЖД превалируют грузы минерально-строительного комплекса, их доля порядка 40%, рудно-металлургического - 30%, нефтехимического - 20%, продукция пищевого комплекса и обрабатывающих производств составляет 10%.

За восемь месяцев 2021 года со станций Южно-Уральской железной дороги контейнеров отправлено в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

С использованием услуги ускоренной доставки грузов за 8 месяцев 2021 года отправлено 94 контейнерных поезда, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Услуги, предоставляемые клиентам Южно-Уральской магистрали:

- «Перевозка по расписанию» - организация перевозок грузов и (или) порожних вагонов по графику с согласованным временем отправления и прибытия грузовых поездов;

- «Грузовой экспресс» - услуга позволяет резервировать вагоно-места и доставку грузов в составе технических маршрутов с согласованным временем отправления и прибытия на опорные станции назначения;

- «Подъездной путь под ключ» - разработка нормативной документации на эксплуатацию путей необщего пользования, не принадлежащих ОАО «РЖД»;

- «Мастер погрузки» - оказание услуг по руководству погрузочно-разгрузочными работами приемосдатчиками станций, подтверждение правильности размещения и крепления грузов подписью приемосдатчика, как работника грузоотправителя;

- «Продление срока временного ввоза транспортного средства международной перевозки (ТСМП) в таможенных органах Российской Федерации».

За восемь месяцев 2021 года сотрудниками Центров продажи услуг на ЮУЖД обработано порядка три тысячи обращений клиентов, к услугам ОАО «РЖД» привлечено 100 новых клиентов.

К автоматизированной системе ЭТРАН (Электронная транспортная накладная) и личному кабинету Клиента ОАО «РЖД» подключены и работают по безбумажной технологии свыше 1000 клиентов Южно-Уральской железной дороги.