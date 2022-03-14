В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты

В некоторых аптеках Челябинска цены на российские лекарства подскочили почти в 2 раза. Так, например, если неделю назад раствор димексида объёмом 100 мл можно было найти за 140 рублей, то теперь его стоимость может доходить до 500 рублей. Об этом сообщили в редакцию «Урал-пресс-информ». Корреспондент агентства попытался разобраться, чем вызвано подорожание отечественного препарата и можно ли остановить лавинообразный рост цен на медикаменты.

Цены на когда-то дешёвый отечественный препарат удивили посетителей аптеки «Живика» в ТРК «Горки». Там димексид отпускают за 504, 20 рубля. В других аптеках этой же сети его можно купить за 418,70 руб. В «Планете здоровья» вам предложат димексид за 344 рубля, чуть дешевле в аптеке «Вита» - за 299 руб. и у «Фармленда» - 274, 31 руб. Аптека «Классика» ещё держит «классические» цены - 267,60 руб.

Один из производитель «Димексида» - АО «Татхимфармпрепараты» - размещается в Казани. В отделе продаж нам сообщили, что цены на лекарства растут уже давно и связано это с подорожанием сырья. При этом в компании отказались напрямую связывать рост закупочных цен с введением санкций в отношении России. Что касается будущего, то здесь прогнозы печальные.

«Какими будут закупочные цены на сырьё в следующем месяце, мы пока не знаем. Но тенденция на рост очевидна», - рассказали представители компании. Закупается ли сырьё для демиксида за границей, менеджеры ответить не смогли. Дозвониться до руководства предприятия не удалось.

Цены на сырьё для фармацевтической отрасли, как подтверждают эксперты, действительно росли на протяжении последних двух лет. Как рассказал директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов, на это влияли пандемия коронавируса, введение маркировки на лекарства, и самое главное – ослабление рубля. По словам эксперта, любая нестабильность на валютном рынке автоматически приводит к повышению цен на лекарства.

Таким образом, хотя западные санкции не коснулись поставок лекарств и медоборудования, избежать подорожания ряда импортных и отечественных медикаментов вряд ли удастся. Во-первых, сырьё для изготовления отечественных лекарств зачастую приобретается за рубежом. Во-вторых, удлиняются цепочки поставок. В-третьих, ограничения на банковские операции приводят к трудностям с трансграничной оплатой.

Основатель медтех-компании MDinc Магомед-Амин Идилов уточнил, что основными поставщиками сырья для изготовления медицинских препаратов являются Индия и Китай, но «из-за закрытых границ и санкций, введённых частными компаниями-перевозчиками, получить сырьё сложно».

Однако стоит отметить, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) при всех колебаниях на валютном рынке должны остаться без изменений. Как сообщили нам в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, на эти препараты установлены предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей.

«Служба напоминает, что государственный контроль за ценами на лекарства из перечня ЖНВЛП в аптеках осуществляется региональными органами государственной власти и Росздравнадзором», - добавила пресс-секретарь ведомства Наталья Мартынюк.

Она напомнила, что цены на другие лекарственные препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых, государством не регулируются.

Согласно законодательству, остановить рост цен на них (на тот же самый димексид, например) можно лишь в случае чрезвычайной ситуации, при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, либо если в течение 30 дней стоимость этих препаратов вырастет на 30% и более. В этом случае региональные власти выступают с инициативой ввести предельный размер наценки на подорожавшие медикаменты, а предложение рассматривает Правительство России.

Наталья Мартынюк напомнила, что УФАС занимается выявлением нарушений Закона о защите конкуренции. То есть антипонопольщики вмешаются в ситуацию, если речь будет идти о сговоре на рынке фармацевтики или злоупотреблении со стороны компании, которая занимает доминирующее положение на рынке.

«Если же челябинцы заметят подорожание жизненно-важных лекарственных препаратов, то обращаться необходимо в Минздрав региона и Росздравнадзор», - пояснили в пресс-службе челябинского отделения УФАС.

Выходом в сложившихся условиях, скорее всего, будет переориентация фармкомпаний на азиатские рынки и упрощение процедуры регистрации лекарств в России. Такую точку зрения высказал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев: «Я полагаю, что во избежание роста цен и проблем с логистикой вскоре встанет вопрос о переключении на азиатские рынки, где мы можем взять нужные субстанции. Это длительный процесс, но, вероятно, будут введены упрощенные механизмы регистрации лекарств».

Пока участники рынка ищут альтернативных поставщиков и заново выстраивают логистические цепочки, россияне начинают в панике скупать лекарства. А это, в свою очередь, может ещё больше спровоцировать скачок цен. По мнению представителей фармкомпаний, ажиотаж, наблюдаемый в аптеках, вызван не дефицитом препаратов, а непониманием ситуации. И лучшее, что можно сейчас сделать, это не паниковать, а дать рынку время на саморегуляцию. При этом механизмы государственного регулирования цен должны вовремя включаться, если нестабильностью рынка попытаются воспользоваться недобросовестные бизнесмены.

Напомним, что в случае подорожания жизненно важных лекарств необходимо обращаться в Росздравнадзор. Территориальный орган службы по Челябинской области находится по адресу: г. Челябинск площадь МОПРа, 8А, (этаж 3).

Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов утверждён Правительством РФ. Ознакомиться с ним можно здесь.