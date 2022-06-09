В Челябинске СК «Стройдом» начинает большую стройку в районе Карпового пруда

В Челябинске начинается строительство первого этапа лыжероллерной трассы со всей необходимой инфраструктурой, сообщает пресс-служба мэрии.

Новый спортивный объект возведут в северо-западной части города, в районе Карпового пруда, - на месте единственной в столице Южного Урала официальной лыжной трассы.

Сегодня на территории 26 гектаров расположен тренировочный центр спортшколы, где не только занимаются спортсмены, но и проводятся крупные соревнования. Других территорий, которые смогут сочетать в себе требования спортсменов и безопасность, в Челябинске не имеется.

«Есть еще несколько трасс, но они расположены либо на территориях лесфонда, либо относятся к особо охраняемым природным объектам. Соответственно, там невозможно создать комфортные условия: установить освещение, обеспечить безопасность, проход техники для содержания и т. п. Имеющаяся территория у пруда «Карповый», на сегодняшний день, единственная, где все эти условия можно соблюсти», - рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Челябинска Максим Клещевников.

Условия, которые созданы на тренировочной базе сейчас, далеки от совершенства. Заниматься лыжники здесь могут только зимой, в другие сезоны занятия не проводятся. В связи с этим был разработан проект размещения на этой территории современной лыжероллерной трассы со всей необходимой инфраструктурой.

«В рамках первого этапа по существующей лыжной трассе будет построена лыжероллерная трасса с возможностью искусственного оснежения, шириной от шести до 12-ти метров в зависимости от рельефа и протяженностью 2,5 километра в летнее время, 3,75 километра - зимой. К объекту подведут все коммуникации, проведут освещение и асфальтирование. Для спортсменов появятся сервисные боксы, теплые раздевалки. Также будет благоустроена и озеленена вся прилегающая территория», - отметил Максим Клещевников.

Подрядчик - ООО «СК Стройдом», который был определен в ходе конкурентных процедур, приступит к работе на этой неделе. При подготовке строительной площадки, на основании разрешения, выданного управлением экологии и природопользования, будет произведен снос деревьев - с последующей компенсацией.

Срок завершения работ по контракту - 30-е ноября 2022 года.