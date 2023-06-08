В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению

Сегодня, восьмого июня, в Челябинске стартовал II Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». На него собрались около тысячи участников из более чем 30 регионов России, чтобы продемонстрировать свою уникальную импортозамещающую продукцию, поделиться практиками в области импортозамещения, обсудить межрегиональное сотрудничество и актуальные меры господдержки, выработать новые способы обеспечения экономической независимости страны от внешних факторов.

«Челябинская область была и остаётся лидером во многих промышленных отраслях и в целом ряде других базовых секторов экономики, - подчеркнул губернатора Алексей Текслер. - Мы часто не просто успешно реализуем у себя масштабные проекты федерального уровня, но и становимся их инициаторами. Это подтвердил прошлогодний Форум “Импортозамещение. Новые возможности”».

В прошлом году форум был посвящён в основном промышленности. В этом году, по словам главы региона, тематика мероприятия значительно расширена и охватывает практически все сферы жизнедеятельности страны и общества: образование, здравоохранение, высокие технологии и IT, сельское хозяйство.

Первый день работы Всероссийского Форума «От импортозамещения к технологическому суверенитету» открыл заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк

«Вместе с вызовами сегодняшняя ситуация открыла перед нами новые возможности, которыми нужно пользоваться, и которыми уже пользуются предприятия Южного Урала, - отметил Иван Куцевляк. - Наши промышленники создают новые логистические цепочки, выходят на новые рынки сбыта, находят торговых и деловых партнеров в дружественных странах».

По его словам, планируется превратить этот Форум в действенную площадку, где практически тысяча участников из разных регионов страны обсудят межрегиональное сотрудничество, актуальные вопросы взаимодействия промышленности, власти и институтов развития, и конечно - смогут найти для себя новых производственных партнеров.

«Многие российские предприятия уже добились впечатляющих успехов, обеспечивая независимость отечественной промышленности от внешних факторов. На нашем форуме они смогут наладить друг с другом прямой контакт», - отметил директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

В первый день на Форуме начали работу сразу три отраслевых круглых стола. Представители Фонда «Сколково», ЮУргУ, МГТУ им. Г.И. Носова, ЧелГУ, МИФИ и промышленных предприятий обсуждают вопросы взаимодействия образовательных учреждений с индустриальными партнерами.

Представители автозавода «УРАЛ», АО «АВТОВАЗ», Ассоциации «РОССПЕЦМАШ», руководители промышленных предприятий обсудили технологический суверенитет в машиностроении России.

О достижениях технологического суверенитета в агропромышленном комплексе шел разговор на третьем круглом столе.

Кроме того, на форуме пройдет Всероссийская биржа промышленной кооперации. Заказчики и поставщики со всей страны встретятся вместе, что позволит им проще и быстрее выстроить кооперационные цепочки и наладить сотрудничество.

Центральным событием второго дня станет пленарная сессия «Формирование технологического суверенитета, обеспечивающего научно-техническое и промышленное развитие для создания и поддержки собственных разработок», участие в которой примут глава региона Алексей Текслер и федеральные спикеры.

Гости Форума смогут лично оценить потенциал ряда промышленных предприятий Челябинска во время экскурсий на их площадки и посетить Выставку импортозамещающей продукции южноуральских производителей, которая будет работать в шатре перед зданием ЦМТ восьмого и девятого июня.