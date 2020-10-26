В Челябинске забуксовали «Реальные дела»

В Челябинске «забуксовала» региональная программа «Реальные дела». Уже заканчивается октябрь, а проект, направленный на благоустройство, реализован лишь на 45 процентов.

Как сообщил сегодня, 26-го октября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, он лично провел работу со всеми ГРБС (главными распорядителями бюджетных средств).

«Сроки выполнения работ были скорректированы», - отметил чиновник.

Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение другому своему заместителю (по социальному развитию) Сергею Авдееву взять на контроль ситуацию с реализацией «Реальных дел» в той части, где главными распорядителями бюджетных средств являются комитет по делам образования и управление здравоохранения.