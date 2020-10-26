В Челябинске забуксовали «Реальные дела»
В Челябинске «забуксовала» региональная программа «Реальные дела». Уже заканчивается октябрь, а проект, направленный на благоустройство, реализован лишь на 45 процентов.
Как сообщил сегодня, 26-го октября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, он лично провел работу со всеми ГРБС (главными распорядителями бюджетных средств).
«Сроки выполнения работ были скорректированы», - отметил чиновник.
Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение другому своему заместителю (по социальному развитию) Сергею Авдееву взять на контроль ситуацию с реализацией «Реальных дел» в той части, где главными распорядителями бюджетных средств являются комитет по делам образования и управление здравоохранения.
«Посмотрите, как обстоят дела там, где остались суммы по «Реальным делам», направленные из администраций районов. Возьмите вопрос на контроль. Насколько я понимаю, это те цифры как раз, которые дают у нас низкий процент выполнения программы. Конкретно распишите мне, у кого какие остатки имеются и в какой период предполагается выполнить все объемы работы. По администрациям районов я услышала, что все более-менее идет в графике. По остальным ГРБС, Сергей Александрович, жду от вас полную информацию», - сказала Наталья Котова.
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