В Челябинской области крупнейший производитель колбасы перешёл на отечественное ПО

В Челябинской области ИТ-специалисты мясоперерабатывающего комбината «Ромкор» создали и модернизируют собственную ERP-систему, позволяющую оптимизировать технологические процессы всего предприятия и повысить эффективность работы. В условиях роста стоимости затрат умное программное обеспечение позволит сократить издержки производства, увеличить долю мяса в колбасе и сохранить привлекательность продукта для покупателей.

Челябинская область в Уральском федеральном округе занимает первое место по производству продуктов питания. В 2022 году объём произведённых и отгруженных пищевых товаров достиг 181 млрд рублей и вырос по отношению к 2021 году на 13%. По производству мяса и мясоколбасных изделий регион также лидирует в УрФО.

«Мясную продукцию мы производим с профицитом, около 50% вывозим в другие регионы. Тем не менее, на этом рынке растёт конкуренция, а покупатель хочет получить качественный продукт по доступной цене. В этой ситуации рост добавочной стоимости можно получить с помощью внедрения бережливых технологий, оптимизации производственных процессов, импортозамещения на всех переделах – от использования сырья до применения отечественного оборудования и интеллектуальных систем», – отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

МПК «Ромкор» является крупнейшей мясоперерабатывающей корпорацией на Южном Урале, выпускающей ежесуточно до 120 тонн колбасы, сосисок, других продуктов мясопереработки и полуфабрикатов.

«Еще задолго до санкций 2022 года мы решили, что лучше не зависеть от иностранных поставщиков ERP-решений, таких, например, как SAP или Oracle. Поэтому и создавать свою систему мы решили сразу на российском языке программирования фактически с нуля: каждая функция разрабатывалась под реально существующую задачу с учётом специфики производства. Чтобы повысить качество самой продукции, увеличить долю мяса в рецептуре и сохранить при этом доступность для потребителей, потребовалось оптимизировать производство, минимизировать издержки и человеческий фактор», – отмечает генеральный директор предприятия Сергей Фёдоров.

Софт написан на отечественном языке программирования: за основу было взято одно из базовых «коробочных» решений, при этом вся ключевая функциональность, интерфейсы и интегральные процессы были разработаны в компании исходя из актуальных требований технологических процессов и специфики производства мясных изделий. В текущей сборке ERP-система «Ромкор» позволяет создать сквозную систему учёта и управления процессами: от поступления сырья до отгрузки в продуктовые магазины. Помимо Челябинской области, компания поставляет мясные изделия в Свердловскую, Тюменскую, Курганскую области, Пермский край и Башкортостан.

В планах компании дальнейшее развитие собственной ERP-системы и расширение её контура вплоть до маркетинговых и логистических инструментов на стадиях от закупки сырья до сквозной аналитики продаж.