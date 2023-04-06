В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков

Китайская государственная корпорация Sinotruck Group может открыть производство шоссейных грузовиков на территории Челябинской области. Такая возможность обсуждалась в ходе переговоров официальной делегации региона во главе с губернатором Алексеем Текслером с руководством Sinotruk Group в ходе рабочего визита в провинцию Шаньдун (КНР).

Как сообщает пресс-служба губернатора, Алексей Текслер ознакомился с производственным процессом на Sinotruck Group и провел переговоры с руководством компании.

«Сегодня южноуральское предприятие ведет переговоры с китайскими автопроизводителями по увеличению объема заказов на сборку большегрузного транспорта на своих мощностях» - прокомментировал Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что Челябинская область заинтересован в визите делегации компании Sinotruk в регион и готова продемонстрировать возможности и обеспечить проведение переговоров.

Sinotruk Group – государственная компания. Она выпускает грузовые автомобили, полуприцепы, самосвалы, седельные тягачи, а также малотоннажные коммерческие автомобили, пикапы и автоспецтехнику. Производственная мощность – 240 тысяч единиц техники в год. В линейке брендов группы – Howo, Sitrak, Steyr, Huanghe, Golden Prince, Ho Han, Wangpai, Fulo.