06.04.2023
Новый порядок доставки пенсий не отразится на южноуральских пенсионерах
06.04.2023
Большинство челябинцев считают, что патриотическим воспитанием должны заниматься родители
06.04.2023
В ИТ-лицее Привилегия «Цифровая Россия» провела первое заседание Общественного совета
06.04.2023
«Мистраль» пока не удастся построить офисный центр в Челябинске
06.04.2023
Справедливороссы Челябинска свои доходы не скрывают
06.04.2023
«Единая Россия» продолжает помогать фронту и жителям новых регионов
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
05.04.2023
Делегация Челябинской области во главе с Текслером отправилась в Китай
05.04.2023
Путин поручил сформировать пакет мер по поддержке промышленных проектов
05.04.2023
Промышленность Челябинской области показывает темпы роста выше среднероссийских
05.04.2023
Текслер – главам о ремонте дорог: «Если главы не спросят с подрядчиков, я спрошу с них»
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023