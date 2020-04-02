В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя на период карантина

В Челябинской области не планируют вводить ограничения на работу магазинов, торгующих алкоголем, в период введенного режима обязательной самоизоляции и повышенной готовности.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге второго апреля.

В ходе беседы одна из журналистов рассказала главе региона об увиденной картине, как машина реанимации в Челябинске забирала двух изрядно выпивших мужчин на выходе из алкомаркета и поинтересовалась, планируется ли вводить ограничения на продажу алкоголя в области в связи с введением режима самоизоляции и появлением массы свободного времени у части южноуральцев. Некоторые из них решили провести этот период в тесном общении с «зеленым змием».

«Нет, мы не планируем вводить ограничения времени продажи алкогольной продукции. Скорей всего, это приведет к большему скоплению людей в магазинах», - сообщил Алексей Текслер.

Пока в области алкогольную продукцию будут реализовывать в прежнем режиме – с восьми утра до 22 часов вечера.

«Естественно, мы каждый день следим за ситуацией. Пока, я считаю этого (введение ограничительным мер – прим. ред.) делать не нужно», - считает Алексей Текслер.

Губернатор посоветовал женщинам работать с супругами в домашних условиях, чтобы такие факты не происходили.

Для охраны порядка и проверки соблюдения режима самоизоляции в регионе усилено полицейское патрулирование городских парков, скверов, торгово-развлекательных комплексов и других общественных мест.

Напомним, на сегодня в области официально подтвержден 21 случай коронавирусной инфекции и у семи жителей получены условно положительные результаты.

Напомним, режим обязательной самоизоляции действует в регионе с 31 марта.

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