Алексей Текслер: Оставайтесь дома - это прямой запрет

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с новым обращением к южноуральцам, которое в этот раз посвящено введенному накануне режиму самоизоляции в регионе.

Напомним, 31 марта Алексей Текслер подписал постановление о введении в области режима обязательной самоизоляции в условиях действующего режима повышенной готовности.

Как отметил глава региона, первый день самоизоляции показал, что далеко не все жители области осознают серьезность момента и самоизолировались дома после выхода постановления губернатора. Об этом, как отметил губернатор, говорят многочисленные звонки, эмоциональные комментарии в социальных сетях.

Так, один из пользователей отмечает, что часть работодателей, невзирая на введенные запреты, заставляет выходить людей на работу. «Большинство производственных предприятий не прекращают работу! Люди добираются общественным транспортом, где в часы рабочих перевозок очень большая скученность. Повлияйте, пожалуйста, на работодателей»,- взывает к губернатору Екатерина.

В своем обращении губернатор напомнил, что введенный на территории региона режим обязательно самоизоляции касается всех муниципалитетов.

«Запрещено выходить из дома, кроме тех случаях, когда это, действительно, необходимо. Например, приобретение продуктов питания и лекарств в ближайших торговых точках, получение неотложной медицинской помощи, дорога на работы и домой, если к работе вас привлекли официально. Ряд других ситуаций, указанных в распоряжении. В остальных случаях - оставайтесь дома. Это прямой запрет», - подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что правоохранителям дано задание пока работать в режиме предостережения нерадивых граждан. «Хочу предупредить, что будут установлены жесткие меры ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции. Это большие штрафы, а в некоторых случаях и уголовная ответственность», - предупредил Алексей Текслер и призвал жителей отнестись серьезно к введенным ограничениям.

«Мы ввели серьезные ограничения, нужно остановить коронавирус. Давайте осознаем и примем это. Только так мы сможем победить болезнь», - обратился к южноуральцам губернатор.