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В Челябинской области появилась возможность в течение полугода не платить проценты по кредиту

Экономика
Сегодня, 10:15
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Кредит наличными с программой «Ноль сомнений», который предложил Почта Банк, позволит жителям Челябинской области максимально снизить кредитную нагрузку на свой бюджет. Клиенты, которым нужны дополнительные средства, могут в течение полугода не платить проценты по кредиту, и свести ежемесячные выплаты к минимуму. 

Услуга действует с 7 июля по 31 декабря 2020 года. Чтобы подключить беспроцентный период клиенту достаточно заполнить моментальную заявку в мобильном или интернет-банке Почта Банк Онлайн, обратиться в любое отделение банка или в контакт-центр. Как пояснили специалисты банка, с «Нолем сомнений» можно получить кредит наличными до 3 млн рублей сроком до 5 лет без справки о доходах.

Подключение беспроцентного периода выгодно тем, кто запланировал крупную покупку, собирается в отпуск или просто хочет быть спокоен за свой кредит в период финансовых трудностей. Услуга доступна так же и для тех, кто планирует взять кредит для рефинансирования займов, полученных ранее в других банках. К рефинансированному кредиту также будет применим беспроцентный период.  Одним из преимуществ этой услуги является возможность досрочного погашения кредита в течение полугода без необходимости выплачивать проценты банку.

Беспроцентный период означает, что ставка кредиту в течение 6 месяцев составит 0%, а выплаты — 0,5% от кредитного лимита. Вот как это выглядит на примере. Если вы получили кредит наличными на 100 тысяч рублей при ставке 11,9% годовых и подключили «Ноль сомнений», то в течение 6 месяцев вы будете платить всего 500 рублей вместо 2 220 рублей.

«Запуская на рынок «Ноль сомнений», прежде всего мы думали о людях, которые в условиях пандемии, в условиях ограничительных мер столкнулись со сложностями. Чтобы дать им уверенность в завтрашнем дне, возможность не откладывать реализацию своих планов, Почта Банк предложил полгода беспроцентного периода по кредиту с минимальными платежами в уплату основного долга. По сути, мы дали клиентам возможность сделать небольшую кредитную остановку, когда финансовая нагрузка на человека будет посильной в новых обстоятельствах, а задуманное дело будет реализовано», — отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Почта Банк использует и другие программы по снижению кредитной ставки. К примеру, если оплачивать картами Почта Банка повседневные покупки или совершать платежи в мобильном приложении на сумму от 10 000 ₽ в месяц, то после окончания беспроцентного периода ставка по кредиту будет снижена на два процента. В описанном выше случае она составит 9,9% годовых. Для тех, кто становится зарплатным клиентом Почта Банка, опция подключается автоматически.

 

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