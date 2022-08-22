В Челябинской области проходит бизнес-миссия с промышленниками ДНР

Представители министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики, а также промышленных предприятий ДНР прибыли в Челябинскую область, чтобы обсудить вопросы взаимодействия и поддержки промышленности Донбасса.

В рамках бизнес-миссии, которая проходит с 21 по 24 августа, состоялась встреча промышленников Республики с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Открывая встречу, Текслер отметил серьезный промышленный потенциал Донбасса, имеющийся опыт успешного сотрудничества компаний региона с предприятиями, расположенными на территории ДНР.

На сегодня есть необходимость наладить новые контакты, усилить информационный обмен, выстроить новые кооперационные цепочки и логистику.

Текслер заверил, что Челябинская область открыта для контактов со всеми предприятиями Донецкой Народной Республики.

«Сегодня на бизнес-миссию мы пригласили представителей крупных и средних наших компаний из различных отраслей, в первую очередь, где у нас сильные компетенции, где есть необходимость взаимодействия, - подчеркнул губернатор. - Организована и выставка региональных предприятий».

Между министерствами промышленности Челябинской области и ДНР налажен информационный обмен о промпотенциале. Зс аинтересованные в сотрудничестве предприятия уже начали практическую работу друг с другом.

«Донбасс – промышленный регион, есть большие компетенции в области металлургии, машиностроения, добывающей промышленности, в чем-то наши регионы очень схожи», – отметил первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР Юрий Никоноров.

Челябинская область взяла шефство над территориями ДНР – Волновахой и Ясиноватой. Идет работа с Ясиноватским машиностроительным заводом.

Алексей Текслер ставим перед региональным минпромом задачу, так организовать взаимодействие, чтобы поднять потенциал предприятий ДНР. «Создание кооперационных цепочек, возможно, возникновение производств на месте или включение наших предприятий в цепочку, когда мы могли дополнять друг друга и работать вместе, – вот основная сегодня задача», – сказал губернатор.