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В Челябинской области расширяют размеры помощи в рамках соцконтракта

Экономика
Сегодня, 12:24
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области увеличили предельный размер оказания социальной помощи по социальному контракту.

Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного собрания.

«В исполнении поручения Президента мы должны актуализировать и расширить возможности социального контракта, - сказал губернатор Алексей Текслер, выступая с обращением к парламентариям. - Мы увеличим размер социального контракта и на порядок расширим охват этой формой поддержки. Дадим преимущества тем, кто хочет стать предпринимателем или пройти переобучение по востребованным специальностям».

Законопроектом предельный размер помощи в рамках соцконтракта повышен с 30 до 80 тысяч рублей. Эту меру поддержки смогут получать до тысячи семей в год. За шесть лет реализации закона в Челябинской области было заключено 406 социальных контрактов с малоимущими семьями и 83 контракта с одиноко проживающими гражданами.

Документом определены и основания для отказа в назначении и прекращения предоставления такой помощи.

В Челябинской области социальный контракт действует с 2014 года. Он заключается между государством и гражданином на период от 3 месяцев до 1 года, исходя из программы социальной адаптации.

Социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставляется в двух видах: единовременное социальное пособие и социальное пособие на основании социального контракта.

Единовременное пособие предоставляется в размере от 500 рублей до трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения регионе.

В рамках соцконтракта малоимущим гражданам оказывается единоразовая денежная выплата в размере не более 80 тысяч рублей из областного бюджета.

Помощь оказывается не чаще одного раза в пять лет и предоставляется за счет средств областного бюджета.

С 2021 года появится возможность оказывать поддержку и за счет федерального бюджета. Пока в число регионов по реализации пилотных проектов по социальному контракту вошли 21 субъект РФ (Южного Урала в этом списке нет). В 2021-2022 годах субсидии из федерального бюджета будут предоставлены всем субъектам РФ. На эти цели будет направляться 29,2 миллиарда рублей ежегодно.

Министерство труда и социальной защиты РФ планирует расширить возможности применения социального контракта и упростить процедуру его заключения.

Как отметила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, планируется перейти в проактивный формат, когда большинство необходимых сведений будет получаться не в бумажном виде от гражданина, а в электронном - путем межведомственного взаимодействия.

«Во-вторых, планируется расширить возможности использования средств социального контракта, предусмотреть поддержку не только индивидуальных предпринимателей, но и самозанятых граждан, личных подсобных хозяйств, снять избыточные ограничения в расходовании средств по всем направлениям социального контракта», - рассказала Баталина

Кроме того, планируется взаимоувязать социальный контракт с другими отраслевыми мерами поддержки в сфере малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, активнее подключать на раннем этапе при составлении программы социальной адаптации профильных специалистов из этих сфер, а также представителей муниципалитетов, отметила замминистра.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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